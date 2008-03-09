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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۷

تیم فوتبال سایپا با 25 بازیکن به کویت رفت

تیم فوتبال سایپا با 25 بازیکن به کویت رفت

تیم فوتبال سایپا تهران برای رویارویی با الکویت کویت در دور نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا با 25 بازیکن عازم این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی بازیکنان تیم فوتبال سایپا تهران به شرح زیر است :
ابراهیم صادقی، سید جلال حسینی، حبیب هوشیار، میثم آرمیان، محسن ارزانی، مجید ایوبی، مجید غلام نژاد، محمد جواد آشتیانی، میلاد زنیدپور، میثاق معمارزاده، امید شریفی نسب، روزبه شاهلی دوست، سعید شادمانی، وحید شیخ ویسی، رحمان احمدی، کاظم برجلو، کیانوش رحمتی، محمد علی عشوری زاد، سید امین منوچهری، امیر وزیری، آدریانو آلوز، علو ترائوره، کریم انصاری فرد، عیسی ترائوره و حمید رضا زوهانی .

این تیم را در سفر به کویت علی دایی، علی اربابی، غلامرضا فروزانی، منصور رشیدی، نادر قربانی، وجیه الله چشمه سری، اکبر رضایی، محمد پهلوانی، مهدی مرادی، موسی ابراهیمی و محمود صادق زاده به عنوان کادر مربیگری و سرپرستی همراهی می کنند.

کد مطلب 651762

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