دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به شایعاتی درباره تغییر قریب الوقوع برخی از معاونان و مدیران ارشد دانشگاه تهران گفت: " اگر قرار به قلع و قمع بود باید همان روز اول اتفاق می افتاد."

لازم باشد در دانشگاه تهران همانند سازمان مدیریت عمل می کنم

وی افزود : "هر مدیری باید تیم کاری خود را خودش انتخاب کند و اکنون نیز با معاونان و مدیران فعلی کار می کنیم و هیچ مسئله ای نیز نداریم و با یکدیگر جلو می رویم، چنانچه لازم شد در دانشگاه تهران نیز مانند زمانی که در سازمان مدیریت بودم عمل می شود."

رئیس دانشگاه تهران یادآور شد: "در سازمان مدیریت آن مدیرانی که مناسب نبودند، تغییر کردند و آنهایی که مناسب بودند، حفظ شدند بنابراین این قول را نمی توان داد که هیچ مدیری تغییر نمی کند و از طرفی هم با کسی عقد اخوت بسته ام."





فرهاد رهبر - سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران

مدیر انتصابی خودم را نیز در صورت عدم کارایی تغییر می دهم

فرهاد رهبر در پاسخ به این سوال که تحت توصیه های احتمالی برای چینش مدیران دانشگاه در شرایط حاضر چه می کند، گفت: "ممکن است امروز فردی را بیاورم و فردا بگویم نه. فرهاد رهبر با هیچ کسی در کار عقد اخوت نمی بندد و هر کسی که همراه باشد و سیاست های من را اجرا و عملیاتی کند و بتواند معاون و مدیر و مدیرکل من باشد همکاری من با وی ادامه خواهد یافت در غیر این صورت تغییر حتمی است."

وی ادامه داد: "هر جایی که مدیری در دانشگاه با سیاستهای بنده همراهی نکند ولو اینکه خودم او را منصوب کرده باشم، حاضر به همکاری با وی نخواهم بود."

هر کسی نمی تواند رئیس دانشگاه تهران شود

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه منظور وی از اظهاراتش در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه هر کسی نمی تواند رئیس دانشگاه تهران شود اما هر کسی می تواند وزیر علوم شود، گفت: "مقصود نشان دادن اهمیت دانشگاه تهران بود لذا می خواهم بگویم دانشگاه تهران مهم است."

فرهاد رهبر در پایان گفتگو با خبرنگار مهر 3 بار متوالی تاکید کرد: دانشگاه تهران مهم است، دانشگاه تهران مهم است، دانشگاه تهران مهم است.