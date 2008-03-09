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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

پیش‌نویس آئین‌نامه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه تهیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، کارگروه تدوین آئین نامه و مقرات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه متشکل از کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس اولیه آئین نامه ای را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن کارگزاران و دیگر نهادهایی که خدمات سرمایه‌گذاری به مشتریان خود ارائه می‌کنند موظفند ضمن احراز هویت ارباب رجوع و نماینده یا وکیل وی، سوابق مربوطه به شناسایی و سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات مشتریان را برای مدتی که در آئین‌نامه مشخص شده است، نگهداری کنند و با تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کمک کنند.
کد مطلب 651764

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