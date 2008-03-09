به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، کارگروه تدوین آئین نامه و مقرات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه متشکل از کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس اولیه آئین نامه ای را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن کارگزاران و دیگر نهادهایی که خدمات سرمایه‌گذاری به مشتریان خود ارائه می‌کنند موظفند ضمن احراز هویت ارباب رجوع و نماینده یا وکیل وی، سوابق مربوطه به شناسایی و سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات مشتریان را برای مدتی که در آئین‌نامه مشخص شده است، نگهداری کنند و با تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان خود به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کمک کنند.

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