عملکرد شش ماهه دوم فدراسیونهای المپیکی ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که با حضور رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک ، نصرالله سجادی رئیس ستاد بازیهای المپیک ، ابوالحسن مهدوی دبیر ستاد بازیهای المپیک برگزار خواهد شد ، ابتدا اعضای کمیته های مختلف این ستاد گزارشی ازفعالیت های خود را ارائه خواهند کرد.

در ادامه این نشست عملکرد شش ماهه دوم سال 86 فدراسیونها ارزیابی خواهد شد و مورد جمع بندی نهایی قرارخواهد گرفت. همچنین در این جلسه چگونگی برگزاری اردوهای متمرکز برای تیم های اعزامی به المپیک پکن بررسی می شود .

چگونگی ایجاد فضای المپیکی در اردوهای تیم های ملی نیز از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار جلسه کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک قرار دارد.