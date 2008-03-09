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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۱۷

در نشست ستاد بازیهای المپیک؛

عملکرد شش ماهه دوم فدراسیونهای المپیکی ارزیابی می شود

عملکرد شش ماهه دوم فدراسیونهای المپیکی ارزیابی می شود

نشست هفتگی کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک فردا با حضور رئیس کمیته ملی المپیک در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که با حضور رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک ، نصرالله سجادی رئیس ستاد بازیهای المپیک ، ابوالحسن مهدوی دبیر ستاد بازیهای المپیک برگزار خواهد شد ، ابتدا اعضای کمیته های مختلف این ستاد گزارشی ازفعالیت های خود را ارائه خواهند کرد.

در ادامه این نشست عملکرد شش ماهه دوم سال 86 فدراسیونها ارزیابی خواهد شد و مورد جمع بندی نهایی قرارخواهد گرفت. همچنین در این جلسه چگونگی برگزاری اردوهای متمرکز برای تیم های اعزامی به المپیک پکن بررسی می شود .

چگونگی ایجاد فضای المپیکی در اردوهای تیم های ملی نیز از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار جلسه کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک قرار دارد. 

کد مطلب 651765

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