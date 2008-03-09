امروز شاخص کل بورس از مرز 10 هزار واحد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، در معاملات امروز شاخص بورس (سود نقدی و قیمت) با 36/159 واحد افزایش به 35 هزار و 946 رسید. ‏شاخص قیمت در پایان معاملات روی عدد 10هزار و 22 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 43/44 واحد افزایش داشت‎. ‎

شاخص تابلوی اصلی با 98/48 واحد افزایش ، به 8 هزار و 877 رسید. شاخص تابلوی فرعی هم 71/35 واحد افزایش یافت تا در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 100 متوقف شود. شاخص ‏صنعت نیز با 9/10 واحد افزایش عدد 7 هزار و 922 را تجربه کرد‏‎.

امروز سنگ آهن گل‌گهر با دو میلیون و 387 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین معدنی و صنعتی چادرملو با 4 میلیون و 361 هزار سهم، بانک پارسیان با 14 میلیون 271 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با یک میلیون 673 هزار سهم، مدیریت سرمایه‌گذاری امید با یک میلیون و 852 هزار سهم، دارویی لقمان با یک میلیون و 385 هزار سهم، مالی و اعتباری سینا با 2 میلیون و 684 هزار سهم، گلوکوزان با 289 هزار سهم و ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران با 75 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را داشتند.

در مقابل ایران خودرو با 9 میلیون و 159 هزار سهم، سرمایه‌گذاری بوعلی با 11 میلیون و 246 هزار سهم، پتروشیمی اصفهان با یک میلیون و 101 هزار سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با 2 میلیون و 842 هزار سهم، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با 6 میلیون و 226 هزار سهم، سیمان سپاهان با یک میلیون و 419 هزار سهم، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با 2 میلیون و 79 هزار سهم، ایران ارقام با 315 هزار سهم، سیمان فارس و خوزستان با یک میلیون و 112 هزار سهم و فولاد خوزستان با 435 هزار سهم بیشترین متقاضیان فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز بانک اقتصاد نوین با 58/25 واحد، معدنی وصنعتی چادرملو با 94/8 واحد، مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 72/6 واحد، ملی صنایع مس ایران با 43/5 واحد، مارگارین با 40/4 واحد، لیزینگ صنعت و معدن با 71/3 واحد، فولاد خراسان با 46/1 واحد و بانک پارسیان با 31/1 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل تولید مواد اولیه داروپخش با 21/4 واحد، فولاد خوزستان با 92/2 واحد، پتروشیمی فن آوران با 84/2 واحد، سیمان سپاهان با 49/1 واحد و فولاد مبارکه اصفهان با 03/1 واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص به جای گذاشتند.

در معاملات امروز بازار سنگ آهن گل‌گهر ، معدنی وصنعتی چادرملو، بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات، مدیریت سرمایه‌گذاری امید، دارویی لقمان، مالی واعتباری سینا ، گلوکوزان، ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران و تراکتورسازی ایران بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل ایران خودرو ، سرمایه‌گذاری بوعلی ، پتروشیمی اصفهان ، سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ، سیمان سپاهان ، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ، ایران ارقام ، سیمان فارس و خوزستان و فولادخوزستان بیشترین کاهش قیمت را داشتند.