به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد احمد میرعلایی تهیه‌کننده "فرزند خاک" گفت: "این مراسم ساعت 18:30 دوشنبه 20 اسفند در تالار اندیشه حوزه هنری از سوی تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل فیلم برپا می‌شود و تقدیر از عوامل "فرزند خاک" و نمایش فیلم از دیگر برنامه‌هاست."

باشه‌آهنگر هنگام دریافت سیمرغ زرین نگاه ملی

‌رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، دکتر خاموشی ‌رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر بنیانیان ‌رئیس حوزه هنری، جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش، ‌مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون از جمله حاضران در این مراسم خواهند بود.

نویسنده و کارگردان "فرزند خاک" هم درباره ‌هدف از اهداء جایزه این فیلم به موزه شهدا گفت: "بنده به اتفاق تهیه‌کننده و سایر عوامل فیلم با یکدلی و یکرنگی تنها سیمرغ زرین نگاه ملی جشنواره فیلم فجر را به شهداء گمنام ایران عزیز اهدا می‌کنیم که بدون چشمداشت زر و زور و شهرت جان عزیز خود را کف دست گذاشتند و رفتند تا ایران عزیز سربلند بماند."

باشه آهنگر در پایان از سیدحسین حقگو، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری و دکتر بنیانیان رئیس حوزه هنری که بعد از پنج شش سال باعث ساخته شدن این فیلمنامه به تعویق افتاده شدند تشکر و قدردانی کرد. "فرزند خاک" محصول سازمان توسعه سینمایی سوره است.

میرعلایی، آهنگر، ‌محمدرضا گوهری فیلمنامه‌نویس، مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمی، قاسم زارع و حمید ابراهیمی بازیگران، علیرضا زرین‌دست ‌فیلمبردار، مهدی حسینی‌وند تدوینگر، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، محسن بابایی طراح گریم و بازیگران کرد "فرزند خاک" در این مراسم با اهداء لوح و جایزه تقدیر می‌شوند.