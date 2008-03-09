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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۲

سیمرغ زرین "فرزند خاک" به موزه شهدا اهدا می‌شود

سیمرغ زرین "فرزند خاک" به موزه شهدا اهدا می‌شود

سیمرغ زرین نگاه ملی که در مراسم پایانی جشنواره بیست و ششم فیلم فجر به فیلم سینمایی "فرزند خاک" محمدعلی باشه‌آهنگر تعلق گرفت، به موزه شهدا اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد احمد میرعلایی تهیه‌کننده "فرزند خاک" گفت: "این مراسم ساعت 18:30 دوشنبه 20 اسفند در تالار اندیشه حوزه هنری از سوی تهیه‌کننده، کارگردان و سایر عوامل فیلم برپا می‌شود و تقدیر از عوامل "فرزند خاک" و نمایش فیلم از دیگر برنامه‌هاست."

باشه‌آهنگر هنگام دریافت سیمرغ زرین نگاه ملی

‌رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، دکتر خاموشی ‌رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر بنیانیان ‌رئیس حوزه هنری، جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش، ‌مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون از جمله حاضران در این مراسم خواهند بود.

نویسنده و کارگردان "فرزند خاک" هم درباره ‌هدف از اهداء جایزه این فیلم به موزه شهدا گفت: "بنده به اتفاق تهیه‌کننده و سایر عوامل فیلم با یکدلی و یکرنگی تنها سیمرغ زرین نگاه ملی جشنواره فیلم فجر را به شهداء گمنام ایران عزیز اهدا می‌کنیم که بدون چشمداشت زر و زور و شهرت جان عزیز خود را کف دست گذاشتند و رفتند تا ایران عزیز سربلند بماند."

باشه آهنگر در پایان از سیدحسین حقگو، رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری و دکتر بنیانیان رئیس حوزه هنری که بعد از پنج شش سال باعث ساخته شدن این فیلمنامه به تعویق افتاده شدند تشکر و قدردانی کرد. "فرزند خاک" محصول سازمان توسعه سینمایی سوره است.

میرعلایی، آهنگر، ‌محمدرضا گوهری فیلمنامه‌نویس، مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمی، قاسم زارع و حمید ابراهیمی بازیگران، علیرضا زرین‌دست ‌فیلمبردار، مهدی حسینی‌وند تدوینگر، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، محسن بابایی طراح گریم و بازیگران کرد "فرزند خاک" در این مراسم با اهداء لوح و جایزه تقدیر می‌شوند.

کد مطلب 651767

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