به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشتهای سفر دربرگیرنده خاطراتی است که با استناد به مشاهدات عینی و شنیده های نگارنده در ماموریتها گردآوری شده است.

محور و موضوع نوشتار بر روی شخصیت عرفانی، عبادی، فرهنگی و مدیریتی شهید سپهبد صیاد شیرازی استوار است. محسن کاظمی در مقدمه کتاب آورده است: در سفرها و ماموریتها سخنان، گفته ها و خاطرات مهمی از برخی همراهان دیده و شنیده ام که به دلیل تک محور و تک موضوعی بودن کتاب از آوردن آن پرهیز نموده ام و بالتبع آنچه را که از رفتارها و سخنان دوستان که به موضوع ارتباط داشته و یا در فضاسازی مشاهدات کمک می کرده است آورده ام.

ماموریت به کردستان، ماموریت به آذربایجان غربی، ماموریت به خوزستان، ماموریت به منطقه عملیاتی طریق القدس 1 و 2 و 3، اردوی دانشجویی دانشگاه افسری امام علی (ع) به منطقه عملیاتی طریق القدس، اردوی دانشجویی دانشگاه افسری امام علی به منطقه عملیاتی فتح المبین، عکسها و نمایه بخشهای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

"یادداشتهای سفر" نوشته محسن کاظمی تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری توسط سوره مهر در 309 صفحه و شمارگان 2200 نسخه منتشر شده است.