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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۶

یادداشت‌های سفر شهید صیاد شیرازی در پیشخوان

یادداشت‌های سفر شهید صیاد شیرازی در پیشخوان

"یادداشتهای سفر شهید صیاد شیرازی" (ماموریتهای میدانی هیئت معارف جنگ) نوشته محسن کاظمی توسط سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشتهای سفر دربرگیرنده خاطراتی است که با استناد به مشاهدات عینی و شنیده های نگارنده در ماموریتها گردآوری شده است.

محور و موضوع نوشتار بر روی شخصیت عرفانی، عبادی، فرهنگی و مدیریتی شهید سپهبد صیاد شیرازی استوار است. محسن کاظمی در مقدمه کتاب آورده است: در سفرها و ماموریتها سخنان، گفته ها و خاطرات مهمی از برخی همراهان دیده و شنیده ام که به دلیل تک محور و تک موضوعی بودن کتاب از آوردن آن پرهیز نموده ام و بالتبع آنچه را که از رفتارها و سخنان دوستان که به موضوع ارتباط داشته و یا در فضاسازی مشاهدات کمک می کرده است آورده ام.

ماموریت به کردستان، ماموریت به آذربایجان غربی، ماموریت به خوزستان، ماموریت به منطقه عملیاتی طریق القدس 1 و 2 و 3، اردوی دانشجویی دانشگاه افسری امام علی (ع) به منطقه عملیاتی طریق القدس، اردوی دانشجویی دانشگاه افسری امام علی به منطقه عملیاتی فتح المبین، عکسها و نمایه بخشهای اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

"یادداشتهای سفر" نوشته محسن کاظمی تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری توسط سوره مهر در 309 صفحه و شمارگان 2200 نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 651769

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