پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی درپی درگذشت شیخ عباس حقیقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین پیام آمده است : درگذشت تاسف بار آیت الله حاج شیخ عباس حقیقی که از مفاخر علمی و ادبی استان کرمان بود، موجب تألم خاطر گردید.

ایشان که سالهای سال امام جماعت مسجد جامع کرمان را بر عهده داشتند، ثابت کردند که علمای دین در کنار نشر مفاهیم عالیه اسلام، همیشه مأمن و سنگ صبور مردم در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره می باشند.

با تسلیت این مصیبت به خانواده آن فقید سعید و مردم خونگرم استان و شهرکرمان، علو درجات آن عالم حوزوی را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجلس خبرگان رهبری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام