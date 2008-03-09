توقف پرسپولیس درآزادی و هدیه دوامتیازی به رقبا/ پاس شایسته پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای باقی مانده از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:15 امروز تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم رفتند که تلاش آنها در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

تیم فوتبال پاس همدان در حالی موفق به توقف تیم فوتبال پرسپولیس شد که در نیمه نخست با یک گل این تیم را شکست داده بود. برای تیم فوتبال پاس در این نیمه یدالله اکبری در دقیقه 30 گلزنی کرد.

تیم فوتبال پاس بر خلاف میدانداری در 45 دقیقه اول در نیمه دوم روی به بازی تدافعی آورد و دل به ضد حملات دوخت. بازی تدافعی این تیم گرچه در غالب دقایق بازی کم اشتباه دنبال شد اما تنها یک اشتباه از سوی مدافعان این تیم در دقیقه 79 کافی بود تا نیکبخت واحدی دروازه تیم میهمان را بازکند.

بازی با نتیجه تساوی یک بریک رو به اتمام بود و در میان حملات پراکنده و احساسی تیم فوتبال پرسپولیس تیم پاس همدان به یک پنالتی رسید. محمد غلامی یک تنه به میان مدافعان آشفته پرسپولیس زد و توانست از حسن رودباریان در دقیقه 90 یک پنالتی بگیرد.

ضربه پنالتی را یدالله اکبری به تیر افقی دروازه کوبید و حتی ضربه او از خط دروازه نیز گذشت اما داور تشخیص داد که توپ از خط دروازه نگذشته است.

با این حال تیم فوتبال پاس همدان در روزی که استحقاق کسب پیروزی را داشت بازی را با تساوی به اتمام رساند و در حساس ترین روزهای لیگ 2 امتیاز شیرین را از پرسپولیس گرفت تا رقیبان این تیم در صدر جدول با آرامش بیشتری به دیدارهای آینده بیندیشند.

پرسپولیس با تساوی امروز 41 امتیازی شد تا کماکان صدرنشین جدول رده بندی باشد، پاس همدان نیز با 30 امتیاز به رده دهم جدول رده بندی صعود کرد.

قضاوت این بازی برعهده علیرضا فغانی بود. او به حسین بادامکی، علیرضا واحدی نیکبخت، کریم باقری، حسن رودباریان و احسان خرسندی از تیم پرسپولیس و سعید دقیقی و امید خورج از تیم پاس کارت زرد نشان داد.