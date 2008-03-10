طراحی غیر متمرکز پیک های نوروزی براساس نیاز دانش آموزان

امیرحسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمانهای آموزش و پرورش استان ها براساس سیاست های وزارتخانه متبوع خود حق ندارند به صورت متمرکز پیک نوروزی تولید کنند، افزود: بر این اساس مناطق آموزش و پرورش استانها و مدارس به صورت غیرمتمرکز پیک های نوروزی را برای دانش آموزان طراحی می کنند.

وی ادامه داد: معلمان مدارس شهر تهران براساس شناخت از دانش آموزان کلاس خود تکالیف نوروزی آنها را مشخص می کنند.

رئیس گروه ابتدایی و پیش دبستانی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: قطعا سیاست غیرمتمرکز کردن پیک های نوروزی مناسب خواهد بود چراکه در گذشته که پیک ها به صورت مشخص و یکسان برای همه دانش آموزان طراحی می شد به تفاوت های فردی و فرهنگی منطقه ای و حتی استانی توجه نمی شد.

ملکی با بیان اینکه در گذشته تنها دانش آموزان خاصی می توانستند پیک های نوروزی خود را حل کنند و بقیه از حل آن باز می ماندند، گفت: معلمان تهرانی با درنظر گرفتن ضعف آموزشی دانش آموزان خود تکالیف آنها را در طول ایام عید مشخص می کنند.