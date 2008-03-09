  1. استانها
  2. فارس
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۲

آتش نشانان شیراز در تمام نقاط شهر مستقر می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از استقرار گروه های امداد این سازمان در طول تعطیلات نوروزی در اماکن تاریخی، ورودیهای شهر و مکان های شلوغ و پر ترافیک سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن دلگشا، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر استقرار تیمهای مذکور به منظور ارائه هرچه سریع تر خدمات ایمنی به شهروندان، مسافران و میهمانان نوروزی شیراز، تیم هاجر (تیم امداد و نجات آتش نشانان زن) در سطح شهر نیز مستقر می شوند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن آخرین چهارشنبه سال افزود: در راستای جلوگیری از وقوع هرگونه واقعه ناگوار در این شب، کلاسهای آموزشی متعددی در سطح مهد کودک ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از سوی این سازمان  طی مدت  اخیر برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از چاپ و پخش پوسترهای مخصوص چهارشنبه سوری همچنین بروشورهای مربوط به خاموش کننده ها و ایمنی آتش نشانی را از دیگر اقدامات این سازمان در خصوص فرا رسیدن نوروز و چهارشنبه آخر سال اعلام کرد.

کد مطلب 651781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها