آتش نشانان شیراز در تمام نقاط شهر مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن دلگشا، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: علاوه بر استقرار تیمهای مذکور به منظور ارائه هرچه سریع تر خدمات ایمنی به شهروندان، مسافران و میهمانان نوروزی شیراز، تیم هاجر (تیم امداد و نجات آتش نشانان زن) در سطح شهر نیز مستقر می شوند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن آخرین چهارشنبه سال افزود: در راستای جلوگیری از وقوع هرگونه واقعه ناگوار در این شب، کلاسهای آموزشی متعددی در سطح مهد کودک ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از سوی این سازمان طی مدت اخیر برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از چاپ و پخش پوسترهای مخصوص چهارشنبه سوری همچنین بروشورهای مربوط به خاموش کننده ها و ایمنی آتش نشانی را از دیگر اقدامات این سازمان در خصوص فرا رسیدن نوروز و چهارشنبه آخر سال اعلام کرد.