تظاهرات اعتراض آمیز هواداران اخوان المسلمین در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، این منبع درگفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: بیش از پنج هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین در برابر ساختمان استانداری بخش غربی استان طنطا واقع در منطقه دلتای نیل در اعتراض به جلوگیری از ثبت نام اعضای این گروه برای نامزدی در انتخابات شوراهای محلی تجمع کردند.



این درحالی است که به گفته گروه اخوان المسلمین، 10 هزار نفر از اعضای این گروه و افراد مستقل تظاهرات کرده اند.



گروه اخوان المسلمین در پایگاه اینترنتی خود نوشت: از زمان گشوده شدن دفاتر ثبت نام برای نامزدی در انتخابات از پنج روز پیش تاکنون برگه های ثبت نام اعضای اخوان المسلمین برای نامزدی در انتخابات پذیرفته نشده است. انتخابات شوراهای محلی قرار است هشتم آوریل برگزار شود.



شایان ذکر است، مسئولان مصری اخیرا شمار زیادی از اعضای گروه اخوان المسلمین را بازداشت کرده اند که به گفته این گروه، بازداشت های اخیر برای جلوگیری از کسب کرسی در انتخابات شوراهای محلی از سوی اخوان المسلمین صورت گرفته است.

منابع نزدیک به اخوان المسلمین براین باورند که موج بازداشت اعضای این گروه در راستای تلاش مسئولان مصری برای جلوگیری از قدرت اخوان المسلمین در رقابت انتخابات شوراهای محلی صورت می گیرد. قرار بود این انتخابات در سال 2006 برگزار شود، اما به مدت دو سال به تعویق افتاد.



کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مسئولان مصری در تلاش برای جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات، آن را به مدت دو سال به تعویق انداختند. اخوان المسلمین در انتخابات ژانویه سال 2006، 20 درصد از کرسیهای پارلمان مصر را به خود اختصاص داد.