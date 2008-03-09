120 هزار بافنده فرش در کشور بیمه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مهدی کاتب، ظهر امروز در اولین جشنواره فرش دستباف استان لرستان بر ضرورت بیمه فرش بافان در کشور تاکید کرد و افزود: در حال حاضر ایران در زمینه تولید و صادرات فرش در جایگاه خوبی در دنیا قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت بازار فرش ایران در زمینه صادرات و متناسب با نیازهای بازارهای جهانی است، اظهار داشت: در حال حاضر ایران بالاترین سهم از بازار صادرات فرش دنیا را در اختیار دارد.

کاتب با اشاره به کیفیت ممتاز فرش ایرانی عنوان کرد: ایران در حال حاضر بیش از 40 درصد بازار صادرات فرش را در عرصه تجارت جهانی در اختیار دارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید مرکز ملی فرش ایران با تشریح برنامه های مرکز ملی فرش ایران برای ارتقا کیفیت فرش ایرانی خاطرنشان کرد: در این زمینه کلاس های آموزشی بهبافی زیادی را در سطح کشور برگزار کرده ایم.

وی از حمایت این مرکز از اتحادیه های فرش بافی و طرح های اشتغالزایی مرتبط با فرش به عنوان دیگر برنامه های این مرکز برای حمایت فرشبافان نام برد.

در ادامه این جشنواره، رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره برای اولین بار در استان، اظهار داشت: ارتقا منزلت شغلی قالیبافان و دست اندرکاران هنر - صنعت فرش دستباف به منظور کمک به توسعه، تولید و بازار فرش، معرفی پیشینه تاریخی، ابعاد و ویژگی های منحصر به فرد فرش دستباف به نسل جدید، معرفی و نمایش توانمندی های فرش استان لرستان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

حجت الله بیرانوند در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در زمینه فرش عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 70 هزار بافنده فرش در نقاط مختلف شهری و روستایی لرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه لرستان اولین استانی بود که اقدام به تشکیل اتحادیه صنف بافندگان فرش کرد، افزود: همچنین بیش از 108 تعاونی شهری در قالب اتحادیه فرش دستباف لرستان و 9 اتحادیه فرش روستایی در استان فعال هستند.

بیرانوند با بیان فعالیتهای آموزشی در زمینه فرش در استان، یادآور شد: تاکنون 73 دوره آموزشی بهبافی برای فرشبافان استان برگزار شده است که بیش از سه هزار و 109 نفر در این دوره آموزش های لازم را فرا گرفتند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر بیش از چهار هزار و 302 فرشباف لرستانی تحت خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند.

در این جشنواره از 22 بافنده طراح، نقاش، مرمت کار، صادرکننده، تولید کننده و تعاونی های روستایی، شهری و صنفی استان تجلیل شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از تولیدات 40 تولیدکننده فرش دستباف لرستان در معرض دید عموم قرار داده شد.