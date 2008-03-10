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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۰

آزمون دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان برگزار شد

آزمون دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان برگزار شد

آزمون دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان روز گذشته 19 اسفند با حضور 230 نفر برگزار شد.

مدیر داخلی مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : آزمون کتبی دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان روز گذشته 19 اسفند با حضور 230 نفر برگزار شد. نتایج این آزمون تا روز چهارشنبه اعلام شده و همزمان با اعلام نتایج، زمان مصاحبه علمی به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام باقری افزود: مصاحبه پذیرفته شدگان نیز تا 27 اسفند ادامه داشته و نتایج آن اوایل فروردین ماه اعلام خواهد شد. دوره آموزش مقدماتی پذیرفته شدگان نیز از 17 فروردین ماه به مدت سه ماه برگزار می شود و کسانی که در این دوره موفق شوند از مهر ماه در دوره تخصصی که به مدت 4 ماه برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 651784

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