آزمون دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان برگزار شد

مدیر داخلی مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : آزمون کتبی دوره تربیت مشاوره حوزه علمیه اصفهان روز گذشته 19 اسفند با حضور 230 نفر برگزار شد. نتایج این آزمون تا روز چهارشنبه اعلام شده و همزمان با اعلام نتایج، زمان مصاحبه علمی به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

حجت الاسلام باقری افزود: مصاحبه پذیرفته شدگان نیز تا 27 اسفند ادامه داشته و نتایج آن اوایل فروردین ماه اعلام خواهد شد. دوره آموزش مقدماتی پذیرفته شدگان نیز از 17 فروردین ماه به مدت سه ماه برگزار می شود و کسانی که در این دوره موفق شوند از مهر ماه در دوره تخصصی که به مدت 4 ماه برگزار می شود شرکت خواهند کرد.