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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۴

چین با 570 ورزشکار در بازیهای المپیک شرکت می کند

چین با 570 ورزشکار در بازیهای المپیک شرکت می کند

چین میزبان بازیهای المپیک 2008 با پانصد و هفتاد ‬ورزشکار در 28 رشته ورزشی در این بازیها شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،" تسوی دالین" معاون اداره تربیتی بدنی چین با اعلام این خبرگفت : تاکنون 519 ورزشکارچینی مجوز ورود به بازیهای المپیک را دریافت کرده ‌اند و پیش بینی می شود ظرف ماههای آینده این تعداد به رقم 570 ورزشکار برسد.

وی تصریح کرد : میزبان بازیهای المپیک بزرگترین کاروان ورزشی را در این رقابت‌ها خواهد داشت .
 
روسیه نیز قصد دارد یک تیم قوی ورزشی با 900 نفر که 400 نفر از آنها ورزشکار، مربی و پزشک هستند را به بازیهای المیپک اعزام کند.  روسیه ‌امیدوار است کاروان ورزشی این کشور در بازی‌های المپیک پکن به 38 تا 40 مدال طلا دست یابد .
 
درهمین حال ‌آمریکا اعلام کرده است هیئت بزرگ ورزشی را به ‌المپیک پکن اعزام خواهد کرد تا قهرمانی دورگذشته خود را در المپیک تکرار کند.  

آمریکا، روسیه و چین سه کشوری هستند که بیشترین مدال‌ها را در المپیک کسب می ‌کنند و رقابت نزدیک وسختی درالمپیک پکن خواهند داشت .

آمریکا دربازیهای المپیک سال 2004 آتن با کسب 35 مدال طلا در رده نخست جای گرفت وچین و روسیه دوم و سوم شدند.

کد مطلب 651788

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