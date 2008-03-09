چین با 570 ورزشکار در بازیهای المپیک شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،" تسوی دالین" معاون اداره تربیتی بدنی چین با اعلام این خبرگفت : تاکنون 519 ورزشکارچینی مجوز ورود به بازیهای المپیک را دریافت کرده ‌اند و پیش بینی می شود ظرف ماههای آینده این تعداد به رقم 570 ورزشکار برسد.



وی تصریح کرد : میزبان بازیهای المپیک بزرگترین کاروان ورزشی را در این رقابت‌ها خواهد داشت .



روسیه نیز قصد دارد یک تیم قوی ورزشی با 900 نفر که 400 نفر از آنها ورزشکار، مربی و پزشک هستند را به بازیهای المیپک اعزام کند. روسیه ‌امیدوار است کاروان ورزشی این کشور در بازی‌های المپیک پکن به 38 تا 40 مدال طلا دست یابد .



درهمین حال ‌آمریکا اعلام کرده است هیئت بزرگ ورزشی را به ‌المپیک پکن اعزام خواهد کرد تا قهرمانی دورگذشته خود را در المپیک تکرار کند.



آمریکا، روسیه و چین سه کشوری هستند که بیشترین مدال‌ها را در المپیک کسب می ‌کنند و رقابت نزدیک وسختی درالمپیک پکن خواهند داشت .



آمریکا دربازیهای المپیک سال 2004 آتن با کسب 35 مدال طلا در رده نخست جای گرفت وچین و روسیه دوم و سوم شدند.