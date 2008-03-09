به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی و محمد پیشگاهی‌فر رئیس شرکت صوتی تصویری سروش عصر امروز تفاهمنامه راه‌اندازی شعبه دانشکده صدا و سیما را در دبی امضا کردند. در ابتدای این مراسم عباس قارونی معاون آموزشی دانشکده صدا و سیما ضمن اشاره به اهداف راه‌اندازی دانشکده صدا و سیما در منطقه آزاد دبی گفت: "جای چنین دانشکده‌ای خالی بود و انجام این کار پیامدهای مثبتی به همراه دارد."

دکتر حسینی، رئیس دانشکده صدا و سیما، نیز در این مراسم گفت: "افتتاح شعبه دانشکده صدا و سیما در دبی یکی از 40 برنامه دانشکده در دوره چهار ساله برای مبادلات بین‌المللی است. در واقع تاسیس یک واحد آموزشی در منطقه دبی یکی از مهمترین برنامه‌های ما بود. دانشکده صدا و سیما در کنار دانشکده‌های مطرح غربی حضور خواهد داشت."

وی خاطرنشان ساخت: "البته رشته‌های هنری در دانشکده صدا و سیما منحصر بفرد است و من این اطمینان را به رئیس شرکت صوتی تصویری سروش می‌دهم که راه‌اندازی شعبه دانشکده صدا و سیما در دبی به نتایج مطلوب فرهنگی ختم می‌شود، حتی به لحاظ اقتصادی هم پیش‌بینی‌هایی شده است. البته نه دانشکده و نه سروش محور اصلی‌شان اقتصاد نبوده و هدف فرهنگی است."

رئیس دانشکده صدا و سیما از قارونی به عنوان مسئول دانشکده صدا و سیما در دبی نام برد و گفت: "در این دانشکده تنها دانشجویان ایرانی پذیرش نمی‌شود و دانشجویان خارجی هم می‌توانند استفاده کنند، حتی ما 60 درصد برای دانشجویان خارجی و 40 درصد برای دانشجویان ایرانی سهمیه قائل شدیم و از اول مهرماه سال آینده دانشجویان را پذیرش می‌کنیم."

در ادامه مراسم پیشگاهی‌فر گفت: "دلیل مطرح شدن دانشکده صدا و سیما در سطح خاورمیانه مرهون اساتید و مدیران دانشکده است. تاسیس شعبه دانشکده در دبی به زمان آقای لاریجانی برمی‌گردد که به دلایلی به سرانجام نرسید، حتی از ما دعوت شده بود اولین دانشکده را در دبی تاسیس کنیم، چرا که در منطقه خاورمیانه ایران در میان دیگر کشورها در مسائل هنری بالاتر است."

رئیس شرکت صوتی تصویری سروش اشاره کرد: "تا اینکه شش ماه پیش به دفتر آقای ضرغامی رفتیم و گزارش فعالیت‌های خود را ارائه دادیم. در این جلسه تاسیس شعبه دانشکده صدا و سیما در دبی قطعی شد و ما نیز کار خود را شروع کردیم."

در این مراسم دکتر خیبری گزارشی از نحوه راه‌اندازی شعبه دانشکده صدا و سیما در دبی ارائه کرد و مراسم با امضاء تفاهمنامه در حضور دانشجویان و مدیران دانشکده صدا و سیما به پایان رسید.