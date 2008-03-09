سهمیه آرد نانوایی های نوشهر در ایام نوروز باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، هاشم فاطمی، عصر یکشنبه در جلسه تعزیرات آرد و نان این شهرستان افزود: مسئولان امر باید برای افزایش سرانه سهمیه آرد این شهرستان در این ایام، تدابیر ویژه ‌ای اتخاذ کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود شهرکها و اردوگاه‌ ها و جمعیت ساکن آن، ارائه سهمیه آرد بیشتر به نانوایی‌های این شهرستان باید عادلانه باشد.

فاطمی اظهار داشت: مسئولان امر باید برای رفع کمبود آرد در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان با نهادهای ذیربط مکاتبه کنند تا در این مدت با مشکل کمبود آرد مواجه نشویم.

فاطمی خاطرنشان کرد: گزارشات متعددی مبنی بر نامرغوب بودن پخت نان و پایین بودن کیفیت آرد به این نهاد می‌رسد که باید در این زمینه تدابیری اندیشید.

وی تاکید کرد: مسئولان امر باید در ارتقای کیفیت آرد، تدابیری ویژه‌ ای اتخاذ نمایند زیرا به همین دلیل اکنون بیشتر نانوایی ها در بین مردم بدنام شده‌ اند.

به گفته فرماندار نوشهر، برای ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران در ایام تعطیلات نوروزی، ‪ ۱۲‬واحد خبازی این شهرستان کشیک هستند.

وی بیان داشت: بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬کسیه آرد علاوه بر سرانه سهمیه‌ آرد تعیین شده این شهرستان در این ایام نیاز است که تاکنون به رغم مکاتبات انجام شده، اقدامی نشده است.

به گفته این مسئول، سالانه حدود ‪ ۳۰‬هزار کیسه آرد ‪ ۴۰‬کیلویی بین ‪ ۱۳۵‬واحد خبازی فعال شهرستان نوشهر توزیع می‌شود.

در این جلسه، هفت واحد خبازی منطقه به دلیل کم فروشی، عدم رعایت بهداشت، تعطیلی خودسرانه و برخورد ناشایست با مردم جریمه شدند.