پرسپولیس یک نیمه بازی راتماشامی کند/بازیکنان پاس والیبال بازی می کردند

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر پاس همدان با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد، در مورد عملکرد تیمش افزود: ما در 35 دقیقه اول این دیدار حرفی برای گفتن نداشتیم و این پاس همدان بود که فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشت.

قطبی ادامه داد: در دقایق پایانی نیمه اول پرسپولیس تیم برتر میدان بود و این برتری را در ادامه کار نیز حفظ کرد اما نتوانست از این برتری به نفع خود استفاده کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در تشریح دلایل بد بازی کردن پرسپولیس در هفته های اخیر گفت: تیم ما در دیدار برابر پاس همدان از نبود یک هافبک در مرکز زمین لطمه خورد که البته در نیمه دوم این ضعف را برطرف کردیم اما نتوانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که بازیکنان ما انگیزه لازم برای رسیدن به پیروزی را ندارند و این تیم پاس همدان بود که در این دیدار انگیزه بسیار زیادی برای موفقیت داشت و همین امر کار ما را سخت کرد.

افشین قطبی در پاسخ به این پرسش که چرا پرسپولیس بد بازی می کند خاطر نشان کرد: قبول دارم که پرسپولیس 90 دقیقه فوتبال بازی نمی کند و تنها 50 تا 55 دقیقه فوتبال بازی می کند. باید ببینیم دلیل این کار چیست و با برطرف کردن مشکلات به روزهای خوب ابتدای فصل برگردیم.

وی افزود: متاسفانه در چند بازی اخیر بازیکنان ما نیمه اول را تماشا می کنند و در نیمه دوم به فکر جبران هستند که در برخی موارد مثل بازی امروز نمی توانیم برنده دیدار باشیم و به ناچار امتیاز از دست می دهیم.

افشین قطبی در ادامه این گفتگو به انتقاد از عملکرد داور دیدار برابر پاس پرداخت و تصریح کرد: همیشه مسئولیت ناکامی پرسپولیس را برگردن گرفته ام اما این بار باید از داور انتقاد کنم که به سود تیم حریف سوت زد و در برخی صحنه ها نسبت به پرسپولیس کم لطفی کرد.

وی ادامه داد: در برخی صحنه های بازی بازیکنان پاس همدان والیبال بازی می کردند اما داور هیچ توجهی به این خطاها نداشت. حتی خطایی که روی نیکبخت واحدی صورت گرفت نیز به عقیده من می توانست پنالتی باشد اما داور به راحتی از این صحنه گذشت.