  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۲

چهار شهر نامزد میزبانی المپیک زمستانی جوانان شدند

چهار شهر نامزد میزبانی المپیک زمستانی جوانان شدند

چهار شهر جهان خواستار برگزاری نخستین دوره‌ بازیهای زمستانی المپیک جوانان در سال 2012 هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام کمیته‌ بین ‌المللی المپیک چهار کشور پیشنهاد برگزاری بازیهای المپیک زمستانی جوانان در سال 2012 را ارائه کرده اند و کمیته مسابقات IOC درحال بررسی شرایط کشورهای درخواست کننده است.
  
هاربین (چین)،‌ اینس براک (اتریش)، کیوپیو(فنلاند) و لیله هامر(نروژ) چهارشهری هستند که درخواست برگزاری بازیهای زمستانی جوانان را ارائه داده اند.
 
این شهرها باید تا روز 19 جون (20 خرداد) پرسشنامه‌ مخصوص این بازیها را تکمیل و به IOC ارایه کنند.

کد مطلب 651798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها