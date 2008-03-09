چهار شهر نامزد میزبانی المپیک زمستانی جوانان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام کمیته‌ بین ‌المللی المپیک چهار کشور پیشنهاد برگزاری بازیهای المپیک زمستانی جوانان در سال 2012 را ارائه کرده اند و کمیته مسابقات IOC درحال بررسی شرایط کشورهای درخواست کننده است.



هاربین (چین)،‌ اینس براک (اتریش)، کیوپیو(فنلاند) و لیله هامر(نروژ) چهارشهری هستند که درخواست برگزاری بازیهای زمستانی جوانان را ارائه داده اند.



این شهرها باید تا روز 19 جون (20 خرداد) پرسشنامه‌ مخصوص این بازیها را تکمیل و به IOC ارایه کنند.