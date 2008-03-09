اولین پیروزی هاشمی در ماهشهر / پتروشیمی مقتدرانه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر از ماهشهر، دیدار تیم های بسکتبال پتروشیمی بندرامام و الاهلی یمن به عنوان بازی افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا ساعت 17 امروز درسالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر آغاز شد و طی آن تیم میزبان با نتیجه 101 بر 62 حریف یمنی خود را از پیش رو برداشت.

تیم پتروشمیی که برای حضور در این دوره از مسابقات مصطفی هاشمی(سرمربی تیم مهرام در لیگ 86) را به عنوان سرمربی به کادر فنی خود اضافه کرده است کوارتر نخست را با پیروزی 30 بر 16 پشت سرگذاشت. این تیم کوارتر دوم و سوم را نیز با نتایج 26 بر 7 و 22 بر 19 به سود خود خاتمه داد اما در کوارتر چهارم نتیجه تلاش بازیکنان دو تیم به تساوی 23 بر 23 منجر شد.

مصطفی هاشمی سرمربی پتروشیمی در خصوص این دیدار و نتیجه بدست آمده گفت: پیروزی ما در این مسابقه از پیش تعیین شده بود زیرا بسکتبال یمن برای تیم های ایرانی حریف قدرتمندی به حساب نمی آید ما فقط برای آنکه بازی را انجام داده باشیم وارد میدان شدیم.

وی در خصوص دیدار روزهای دوشنبه و سه شنبه مقابل ارتودکس اردن و صبا باتری تهران گفت: این دو بازی به مراتب سخت تر از دیدار امروز است. خصوصا بازی مقابل صباباتری که ناخودآگاه حساسیت های زیادی را هم ایجاد می کند.

وی ادامه داد: به هر حال ما برای کسب مجوز حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در این رقابت ها شرکت می کنیم و خود را ملزم به پیروزی در همه بازی ها می دانیم.

پیش از انجام بازی امروز بین تیم های پتروشیمی و الاهلی یمن مراسم افتتاحیه یازدهین دوره مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا با سخنرانی عادل نژادسلیم (مدیرعامل شرکت پتروشیمی)، محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) و هاکوب خاجیریان (معاون فیبا) و رژه هیئت داوران و بازیکنان 9 تیم رکت کننده برگزار شد.

رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا از امروز در ماهشهر آغاز شد و تا 25 اسفند ادامه دارد. سه تیم برتراین مسابقات به مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی آسیا صعود می کنند.