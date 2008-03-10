جیسن استیتم در صحنهای از فیلم سینمایی "کار بانک" که از روز جمعه در سینماهای آمریکا اکران شده است.
"عبادت در هر شرایط". راولپندی، پاکستان. پیرمردی 80 ساله وسط خیابان شلوغ عبادت میکند. امیلیو مورناتی ـ اسوشیتدپرس
"توقف برنامهریزی نشده". کالیفرنیا، آمریکا. پس از خروج واگنهای یک قطار از خط و متصاعد شدن گازهای سمی، خانههای اطراف ریل آهن تخلیه شد. ویلیام ویلسن لوئیس ـ پرس اینترپرایز
"اشیاء درون آینه خشکتر از آنچه هستند به نظر میرسند!". فردریشهافن، آلمان. تصویر یک چرخریسک در آینه خودرو دیده میشود که خیس از قطرات باران است. فلیکس کاستل ـ اسوشیتدپرس
"درون حلقه". پکن، چین. رهبر ارکستر گروه موسیقی ارتش برای اجرای برنامه در افتتاحیه کنگره ملی مردم آماده میشود. جیسن لی ـ رویترز
"سایه خشونت". آتارفه، اسپانیا. انریکه پونسه ماتادور اسپانیایی خود را برای مسابقه گاوبازی آماده میکند. پپه مارین ـ رویترز
"آتش در افق". والپارایسو، شیلی. جنگلهای اطراف شهر دچار حریق شدند و در نتیجه چند آتشسوزی 9 هزار هکتار زمین در آتش سوخت. الیسئو فرناندز ـ رویترز
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