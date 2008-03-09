پخش تولیدات اداره نغمات آئینی رادیو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسینی مدیر نغمات آئینی معاونت صدا در این باره گفت: "پخش آزمایشی نغمات آئینی و دینی شامل تواشیح، همخوانی فارسی و عربی، آواز، ابتهال و ... با رویکرد دینی و اسلامی از اول ربیع‌الاول روی موج FM ردیف 2/107 و 5/102 آغاز می‌شود. این برنامه از ساعت 24 نیمه شب تا شش صبح قابل شنیدن است."

وی از تولید یک قطعه موسیقی با موضوع دعای تحویل سال نو با ساختار جدید خبر داد و افزود: "این قطعه جزو یکی از آثار فاخر در زمینه نغمات آئینی است که یکی از ویژگی‌های آن را می‌توان ترکیب مناسب نغمه‌ها و الحان اسلامی و ایرانی در آن دانست. این اثر تولیدی به مناسبت تحویل سال نو از رسانه ملی پخش خواهد شد."