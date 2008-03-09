داور در صحنه پنالتی اشتباه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عنایت پس از دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان که به تساوی یک بر یک انجامید در جمع خبرنگاران گفت: تیم داوری قبل از اعلام ضربه پنالتی عالی کار کرد اما تصور می کنم در این صحنه مرتکب اشتباه شد و نتوانست قضاوت مطلوبی داشته باشد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ادامه داد: ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای زیر نظر گرفتن کار علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی حضور داشت تا با بررسی عملکردی وی، داور کشورمان را در فهرست داوران این کنفدراسیون قرار دهد.

عنایت در مورد عملکرد داور در صحنه اعلام خطای پنالتی گفت: با اینکه فاصله فغانی با محوطه جریمه زیاد بود اما به خوبی پنالتی را تشخیص داد اما متاسفانه از آنجا که در ایران دوربین های ویژه برای تشخیص چنین صحنه هایی وجود ندارد او نتوانست تشخیص دهد توپ از خط دروازه گذشته یا نه؟

عنایت ادامه داد: دلیل مردود اعلام شدن گل پاس زدن ضربه توسط بازیکنی بود که توپ اولش به تیر دروازه برخورد کرده بود و این طبق قوانین بین المللی خطا محسوب می شود. البته در این صحنه داوران تمرکز لازم را نداشتند و نتوانستند به سرعت تصمیم بگیرند.