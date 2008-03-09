"خونه مامان گلابی" را عید ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه عروسکی در 52 قسمت 15 دقیقه‌ای در حال تولید است. مجموعه "خونه مامان گلابی" روایتگر عروسکی به نام مامان گلابی معلم مدرسه شبانه‌روزی و بچه میوه‌هاست. این برنامه با هدف آموزش مهارت‌های زندگی برای مخاطبان خردسال و کودک تهیه و در ایام نوروز از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

از عوامل مجموعه "خونه مامان گلابی" می‌توان به محمد غلامپور طراح و سرپرست نویسندگان، معصومه روستا، سهیلا باجلان و اکرم صانعی طراح و سازنده عروسک‌ها، مسعود عبدالرحمن آهنگساز و رودابه حمزه‌ای شاعر اشاره کرد.