نمی دانم مشکل از کجاست / هنوز هم شانس اول قهرمانی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد آشوبی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل پاس همدان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: نمی دانم مشکل تیم ما از کجاست و چرا در طول بازی نمی توانیم تداوم لازم را داشته باشیم. به اندازه کافی تلاش می کنیم، کم کاری هم نمی کنیم اما نمی دانم چرا بازی از دست مان خارج می شود، گل اول را دریافت می کنیم و برای به تساوی کشاندن بازی تا این اندازه متحمل زحمت می شویم.

وی با اشاره به صدرنشینی تیم فوتبال پرسپولیس، افزود: با وجود ناکامی در چند بازی اخیر بازهم صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر بوده و با یک امتیاز اختلاف در رده اول جدول هستیم. نباید این شانس را به راحتی از دست دهیم. متاسفانه در بازی های خانگی اخیر امتیازات زیادی را از دست داده ایم که باید آن را جبران کنیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: درست است که فاصله مان با دیگرتیم های مدعی زیاد نیست اما هنوز شانس اول قهرمانی تیم پرسپولیس است. در نیم فصل دوم که تیم ها به سختی امتیاز می دهند باید از شانس خود نهایت استفاده را ببریم و سرانجام به عنوان قهرمانی لیگ که استحقاق آن را داریم دست یابیم.