مسیر یاسوج به بابامیدان از سخت ترین پروژه های راهسازی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی، صبح امروز در بازدید از این مسیر47 کیلومتری که قطعه اول آن به طول هفت کیلومتر در آذر ماه امسال به بهره برداری رسید، افزود: تاکنون بیش از 350 میلیارد ریال برای این جاده هزینه شده و هم اکنون پیشرفت فیزیکی آن بیش از76 درصد است .

به گفته وی، برای تکمیل این پروژه به بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است و قرارداد این مبلغ نیز با پیمانکار آن منعقد شده است .

حسینی با بیان اینکه در این مسیرهشت تونل به طول سه هزار و 830 متر وجود دارد و بلندترین آن دو هزار و 9 متر است، اظهار داشت: از این تعداد، شش تونل حفاری شده و بخشی زیادی از کار لاینینگ آنها تمام شده و تنها حفاری دو تونل به طول 70متر و 300 متر باقی مانده است.

وی یادآور شد: هزینه هر کیلومتر راه سازی در این مسیر بیش از سه برابر میانگین کشوری معادل بیش از 10 میلیارد ریال است و این میزان به دلیل کوهستانی وسخت گذر بودن این جاده است.

استاندار کردستان تصریح کرد: عملیات اجرایی این مسیر از سال 73 آغاز شده و به دلیل مشکلات اعتباری چندان کاری روی آن انجام نشده بود و این پروژه تا 15 تیرماه سال 81 تعطیل بود و در دو سال اخیر به دلیل توجه ویژه ای که به این مسیر شده باعث شتاب و پیشرفت فیزیکی خوب آن شده است.

این جاده که جنوب کشور را به مرکز کشور متصل می نماید، یکی از پروژه های ملی است که بر اساس مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، قرار بود تا پایان سال 86 به بهره برداری برسد.