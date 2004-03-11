اصرار آمريكا و مقاومت غير متعهدها ؛ قطعنامه را كانادا و استراليا مي خوانند

خبرنگار اعزامي "مهر" به وين دقايقي پيش گزارش داد ، اصرار آمريكا و برخي كشورهاي غربي به ارائه قطعنامه اي تند عليه ايران از يكسو و از سوي ديگر مقاومت برخي كشورهاي اروپايي، گروه NAM و نيز رايزني هاي فشرده في مابين؛ اين احتمال را مطرح كرده است كه گفتگو درباره پرونده هسته اي ايران به دليل فضاي سنگين حاكم بر مذاكرات ، شايد تا روز دوشنبه نيز به طول بيانجامد.

بر پايه اين گزارش حمايت روسيه از ايران در اين تحولات بي تاثير نبوده است و البته طرف مذاكره كننده ايراني در مباحثات خود تاكيد كرده است كه هيچ عجله اي براي پايان مذاكرات اخير ندارد كه همزمان اين موضوع با واكنش و اصرار آمريكا براي پايان هرچه سريعتر گفتگوها در ساعات آينده ، مواجه شده است.

جنبش عدم تعهد تا اين لحظه توانسته است گروه كشورهاي غربي را متقاعد كند در قطعنامه خود به صراحت تعليق اختياري غني سازي اورانيوم از سوي ايران را مورد اشاره قرار دهند. اين گروه همچنين اصرار دارد كه قطعنامه نبايد از گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي فراتر رود؛ اما مشخص نيست كه اين كشورها تا چه مرحله اي به حمايت از موضع ايران ادامه دهند.

خبرنگار اعزامي "مهر" به وين در ادامه گزارش خود مي افزايد : در مذاكرات بعد ازشامگاه پنج شنبه كشورهاي يادشده ، مقرر شده است كه قطعنامه پيشنهادي آمريكا و سه كشور اروپايي در نشست شوراي حكام توسط كشورهاي كانادا و استراليا ، به عنوان بانيان قطعنامه ارائه شود.