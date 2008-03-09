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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۵

دربی تهران 15 فروردین برگزار می شود / حضور داور خارجی قطعی است

دربی تهران 15 فروردین برگزار می شود / حضور داور خارجی قطعی است

رئیس سازمان لیگ برتر از قطعی شدن دیدار استقلال و پرسپولیس در روز پنج شنبه 15 فروردین ماه سال آینده خبر داد.

عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر افزود : در نشست امروز اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ مقرر شد دیدار مذکور در تاریخ 15 فروردین که تاریخ پیشنهادی شورای تامین استان نیز بود ، برگزار شود و تمامی اعضا موافقت خود را با این تاریخ اعلام کردند.

محمدی در خصوص داور دیدار استقلال و پرسپولیس تصریح کرد: برخلاف برخی شایعات مبنی بر قضاوت این دیدار توسط یک داور ایرانی ، یکی از داوران برجسته خارجی برای قضاوت این دیدار به ایران دعوت خواهد شد که رایزنی ها برای انتخاب داور مذکور از سوی کمیته داوران آغاز شده است.

وی پیرامون درخواست علی دایی مبنی بر لغو دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر اظهار داشت : با توجه به برنامه ریزی  سازمان لیگ تاکنون تغییربرنامه مسابقات هفته بیست و پنجم امکان پذیر نشده و جدول بازیها و فشردگی رقابتها امکان جابجایی در برنامه ها را نمی دهد ولی به لحاظ اهمیت اردوها و بازیهای تیم ملی درصدد هستیم طی نشستی با مهدی تاج رئیس کمیته تیم های ملی راهکار مناسبی را در این زمینه در نظر بگیریم .  

کد مطلب 651810

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