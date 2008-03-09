می توانستیم پاس را شکست دهیم / نباید فرصت قهرمانی را از دست بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از تساوی یک بریک تیمش با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران، افزود: گرچه در این بازی بازهم اول گل را دریافت کردیم اما به اندازه کافی حتی در نیمه اول هم شانس گلزنی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال پرسپولیس می توانست تیم فوتبال پاس همدان را شکست دهد، افزود: تیم پاس در نیمه اول صاحب شانس های گل زیادی شد اما با این حال تیم ما برتر از این تیم بود. پاس روی به بازی تدافعی آورده بود و فرصت بازیسازی به تیم ما نمی داد، آنها با ضدحملات دنبال گل زدن بودند.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس روند بازی های خانگی این تیم که ابتدا از تیم حریف گل می خورد و پس از آن درصدد جبران بر می آید را اتفاقی خواند و گفت: تیم ما شانس اول قهرمانی است و نباید این فرصت را به راحتی از دست بدهیم و به این راحتی به رقبا فرصت دهیم که فاصله خود را با تیم ما کم کنند.