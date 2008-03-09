ترس اروپا از تنش دامنه دار گازی بین روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در تحلیل تنش گازی بین اوکراین و روسیه امکان تکرار این تنش را درآینده نزدیک بعید ندانست .

این خبرگزاری، این تنش را تهدیدی برای اروپا وتامین انرژی این منطقه اعلام کرد.

"میخائیلو گونچار"تحلیلگر مرکز مطالعاتی ژئوپالیتیک اوکراین دراین مورد ابرازداشت: تنش ادامه دارد و پیروزی اوکراین دراین تنش فقط یک پیروزی روانی است .

روزنامه" کامرسانت بیزینس دیلی"، چاپ روسیه هم آنرا اولین شکست سیاست خارجی شرکت دولتی گازپروم روسیه ارزیابی کرد.

روزنامه "کومسومولسکایا پراوادا" چاپ اوکراین هم اوکراین را برنده تنش گازی عنوان کرد.

روابط این دو کشور به سبب اختلافات بر سر قیمت گاز صادراتی، با تنش همراه شده بود و درحالی که دولت روسیه نیمی از گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرده بود؛رئیس جمهوراوکراین با تهدید روسیه به جلوگیری از ترانزیت گاز این کشور به اروپا از راه اوکراین؛ روسیه را وادار به صدور بیانیه ای مبنی بر پرداخت شدن بدهی اوکراین به این کشورواز سرگیری صدورگاز به اوکراین کرد.

اوکراین نقطه ترانزیتی مهمی برای صادرات گاز روسیه به اروپا به شمار می رود، زیرا 80 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق این کشور ترانزیت می شود.