دیدار نوازشریف و زرداری برای تشکیل دولت ائتلافی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احزاب مخالف مشرف امروز دیداری را برای رسیدن به توافق درمورد یک حکومت ائتلافی برگزارکردند.

آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و نوازشریف نخست وزیر سابق این کشور، دراقامتگاهی در تپه "موری" و تحت تدابیر شدید امنیتی با هم دیدار کردند.

تپه موری در60 کیلومتری شمال غرب اسلام آباد پایتخت این کشورقراردارد.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان(که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد . دولت آتی پاکستان تلاش خواهد کرد تا مشرف را برکنار کند

