مدودوف شخصیت خاکستری برای غرب / جانشینی قابل کنار زدن برای پوتین

خبرگزاری مهر با هدف بررسی پیامدهای انتخابات اخیر روسیه و تاثیرات آن در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای میزگردی با حضور "رجب صفراف" مدیرمرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و مشاوررئیس دوما، "حسن بهشتی پور" تحلیلگر مسائل بین المللی ،" دکتر داوود کیانی" پژوهشگر موسسه ایراس و "محسن فغانی" از کارشناسان مسائل روسیه برگزار کرد.

این کارشناسان در تحلیل دلایل انتخاب مدودوف از سوی پوتین براین باورند که اگرچه خود مدودوف با داشتن کارنامه مدیریتی درخشان نماد قدرت درروسیه ارزیابی می شود ولی رای مردم روسیه به وی ، رای به ادامه وضع موجود و رای به خود پوتین عنوان شده است.

کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی، تغییر ساختار نهادهای سیاسی روسیه ،ادامه برنامه استراتژیک پوتین و ادامه رشد اقتصادی این کشور را از پیامدهای این انتخابات ارزیابی کرده وچگونگی تقسیم قدرت بین مدودوف را تعیین کننده سیاستهای آینده این کشور دانستند.

-تاثیرات داخلی انتخابات ریاست جمهوری روسیه

"رجب صفراف" رئیس موسسه مطالعاتی ایران معاصر در روسیه و مشاور رئیس دوما با اشاره به قطعی بودن پیروزی هر شخصی که ولادیمیر پوتین برای جانشینی خود انتخاب می کرد؛ درباره دلایل ولادیمیر پوتین برای انتخاب دیمیتری مدودوف به عنوان جانشین خود گفت : از آنجا که مدودوف بسیارجوان است و فقط 43 سال سن داشت و وامدار کسی نیست؛می تواند روسیه جدید را درهمه عرصه ها به سوی پیشرفت سوق دهد.

وی، وطن دوستی و علاقه مدودوف به پیشرفت وارتقای روسیه درجامعه بین المللی را از خصوصیات دیگر وی بیان کرد.

این کارشناس روسی دربیان دلیل انتخاب مدودوف توسط پوتین، این موضوع را ناشی از تلاش پوتین برای ماندن در صحنه سیاسی روسیه ارزیابی کرد و افزود: تجربه نشان داده است؛ کنار رفتن از قدرت با ازدست دادن محبوبیت همراه است و پوتین برای ماندن درقدرت آمده است و مدودوف خواهد توانست وی را به هدفش برساند. صفراف درباره دلایل پیروزی مدودوف هم، وی را مدیون پوتین و وارث محبوبیت وی دانست.

"حسن بهشتی پور" نیز در خصوص دلایل انتخاب مدودوف از سوی پوتین گفت : از آنجا که مدودوف تمام سالهای گذشته را با پوتین گذرانده است و کاملا به پوتین وفادار است و همچنین از آنجا که وی سابقه مدیریتی خوبی درگازپروم بزرگترین شرکت گازی دنیا دارد؛ برای پوتین وی مناسبترین گزینه محسوب می شد.

"داوود کیانی"،پژوهشگر مسائل روسیه، مدودوف را شخصیتی ناشناخته برای غربی ها ارزیابی کرد و یکی از دلایل انتخاب وی توسط پوتین برای به دست گرفتن قدرت درکرملین را همین موضوع دانست و افزود: مدودوف برای غرب یک شخصیت خاکستری است درحالی که اگر پوتین، سرگئی ایوانف را به جای وی انتخاب می کرد شخصیت وی می توانست برای غرب دلهره آور باشد.

این تحلیلگرموسسه مطالعاتی روسیه آسیای مرکزی وقفقاز (ایراس)، دلیل دیگر انتخاب مدودوف از سوی پوتین را علاقه پوتین به ماندن درقدرت ارزیابی کرد و ادامه داد: پوتین ایوانف را که از لحاظ تیپ شخصیتی و فکری بسیارشبیه خودش بود؛ برای جانشینی خود نامزد نکرد، چون او یک چهره امنیتی و قدرتمند بود و برای پوتین که انتظارمی رود پس از پایان این چهار سال دوباره برای به دست گرفتن ریاست جمهوری تلاش کند پس گرفتن قدرت از لاوروف بسیارسخت تر از مدودوف خواهد بود.

مدودوف نماد قدرت وسفارش شده ازسوی پوتین

حسن بهشتی پور درباره علت پیروزی مدودوف، پیروزی وی را قابل پیش بینی ارزیابی کرد و افزود: پوتین مشکلاتی را که روسیه در ارتباط با چچن داشت، حل کرد واگرچه نفت عامل مهمی در پیشرفت اقتصادی روسیه بود، اما سیاست پوتین درمبارزه با فساد مالی فراگیر پس ازانجام برنامه های خصوصی سازی بسیار درایجاد رفاه اقتصادی کنونی درروسیه موثر بود؛ به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری روسیه، همه انتظارتغییر قانون اساسی را انتظار داشتند،اما پوتین به قانون اساسی احترام گذاشت و برخلاف دیگر جمهوری های سابق شوروی که هر رئیس جمهوری قانون اساسی خود را دارد به حفظ قانون اساسی همت گماشت و اکنون درچنین شرایطی که مردم روسیه پوتین را عامل اقتدارو پیشرفت خود می دانن؛ دحمایت وی از هر کسی برنده شدن قطعی وی را درپی داشت .

وی، به وجود عکس نیکلای دوم آخرین تزار روسیه دردفتر کار مدودوف هم اشاره کرد ومدودوف را انسانی دارای شخصیتی قدرت طلب ارزیابی کرد و حتی اسم وی را که به زبان روسی به معنای بچه خرس است، نماد قدرت برای روسها تحلیل کرد.

رای به مدودوف،رای به وضعیت موجود

داوود کیانی، دراثبات گرایش مردم روسیه به پوتینیسم و علاقه مردم این کشوربه وضعیت موجود، به نتایج یک نظرسنجی در روسیه اشاره کرد و گفت :طبق یک نظرسنجی 80 درصد مردم روسیه به خاطر پوتین به مدودوف رای داده اند و از مدودوف هم خواسته اند با تداوم وضع موجود برنامه پوتین را درحوزه های مختلف ادامه داده و به اجرا بگذارد.

مدودوف مستقل ازغرب،اقتصاد درحال رشد روسیه را به پیش خواهد برد

رجب صفراف درباره آینده روسیه و چشم انداز سیاسی و اقتصادی این کشور درسالهای آینده، اقتصاد روسیه را با داشتن رشد هشت درصدی اقتصادی پیش به جلوارزیابی کرد وگفت : مدودوف برای بیرون آمدن از سایه پوتین چاره ای جز نشان دادن نبوغ خود دریکی دوسال آینده نخواهد داشت،زیرا او سال سوم ریاست جمهوری، باید خود را برای انتخابات دور بعد ریاست جمهوری آماده کند وتنها یک کارنامه موفق خواهد توانست وی را به هدف برساند .

این تحلیل گرروسی، چشم انداز تیم پوتین را چشم اندازی برای تبدیل روسیه به یک ابرقدرت تا سال 2020 عنوان کرد و افزود: احتمالا بعد از اتمام دوران چهارساله مدودوف؛ هشت سال دیگر هم پوتین زمامدار قدرت درروسیه خواهد بود .

وی وضعیت کنونی را برای مدودوف یک وضعیت فوق العاده مناسب دانست و گفت: دنیای غرب پوتین را برای اجرای برنامه هایش با چالشهای زیادی روبرو کرد، اما اکنون دیگرمدودوف به خاطر استقلال مالی دولت این کشوراز غرب آزادانه تر و جسورانه ترخواهد توانست برای پیش برد برنامه چشم انداز روسیه تلاش کند.

چگونگی تقسیم قدرت بین مدودوف وپوتین تعیین کننده آینده روسیه

حسن بهشتی پور، درباره اوضاع داخلی روسیه پس ازانتخاب مدودوف به 430 میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه اشاره کرد و گفت : چگونگی تقسیم قدرت بین مدودوف و پوتین برای ادامه روند رشد اقتصادی بسیارحائز اهمیت خواهد بود؛ اینکه تاکنون پوتین دربالاترین رده قدرت قرار داشته و اکنون باید از شخص دیگری که به لحاظ شان قانونی از خود او بالاتر است؛ تبعیت کند، می تواند برای آینده همکاری های این دونفر چالش زا باشد.

این کارشناس مسائل روسیه، فردگرایی را خصلت مردم روسیه اعلام کرد و با اشاره به محبوبیت بالای پوتین وی را تعیین کننده ترین فرد روسیه درسالهای آتی ارزیابی کرد. وی اعتماد مردم روسیه به مدودوف را ناشی از معرفی وی توسط پوتین دانست و بیرون آمدن مدودوف را از سایه پوتین در چهارسال آینده بعید ارزیابی کرد .

حسن بهشتی پوردرادامه تصریح کرد: مدودوف برای انجام یک کار بزرگ به منظور بیرون آمدن از سایه پوتین حداقل به چهار سال زمان نیاز دارد.

برنامه استراتژیک پوتین برای ایجاد روسیه قدرتمند ادامه خواهد یافت

داوود کیانی، یکی دیگر از کارشناسان مسائل روسیه درباره سیاستهای داخلی روسیه پس از انتخابات گفت: برای درقدرت ماندن پوتین، بدون تغییرقانون اساسی این کشور، تنها دوفرضیه کاربرد داشت: یکی از آنها فرضیه دو تزاربود که اگر پوتین به جای مدودوف، سرگئی ایوانف، معاون اول نخست وزیر دولت پوتین، را برای جانشینی خود انتخاب کرده بود، اتفاق می افتاد، چرا که ایوانف یک پوتین دیگر بود، اما یک فرضیه دیگرفرضیه حکومت مشارکتی بود که طبق آن وزارتخانه ها بین دوطرف تقسیم می شد.

این کارشناس مسائل روسیه درتوضیح حکومت مشارکتی پوتین-مدودوف افزود: مردم واحزاب روسیه با پوتین هستند وبه احتمال قریب به یقین وزیران اصلی را هم پوتین انتخاب خواهد کرد و به این ترتیب می توانیم پوتین را بازیگر اصلی میدان سیاست روسیه درآینده ارزبابی کنیم.

وی، برای تشریح قدرت پوتین وی را یک استراتژیست صبور عنوان کرد و گفت : پوتین بسیار عاقلانه وصبورانه مدودوف را که یک چهره اقتصادی بود برای جانشینی خود انتخاب کرد تا مدیراجرایی برنامه استراتژیکی باشد که خود اوطراح آن بوده است.

داوود کیانی، از توزیع خوب ثروت بین مردم روسیه در زمان پوتین سخن گفت و تلاش پوتین را برای ماندن درقدرت تلاش برای کنترل هوشمندانه و عملی برنامه استراتژیک خود ارزیابی کرد.

ادامه توسعه اقتصادی و احتمال تغییرساختارنهادهای سیاسی درروسیه

محسن فغانی، کارشناس مسائل روسیه در ادامه بررسی میزگرد "روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری" درمهر، چشم انداز توسعه اقتصادی دراین کشور را درآینده مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به تجمیع نهادهای اقتصادی در بخشهایی مثل خودرو سازی و هواپیما سازی و کنترل این نهادها ازسوی دولت روسیه؛ این گونه کارها را عامل تقویت ساختارهای اقتصادی دراین کشورتحلیل کرد.

این کارشناس درادامه به پیوند رشد اقتصادی روسیه به درآمدهای نفتی هم اشاره کرد و گفت : اگر چه رشد اقتصادی روسیه تا حدودی مدیون افزایش قیمت نفت است، ولی روسیه پس از انتخابات به سرمایه گذاری برای آینده روسیه بدون نفت هم توجه خواهد کرد.

وی از توازن قدرت بین پوتین و مدودوف سخن گفت ورئیس جمهور بودن وی و مدیریت وی بر گازپروم وهمچنین انجام چهار برنامه استراتژیک در روسیه را برگ برنده مدودوف برای اعمال قدرت درمقابل پوتین ارزیابی کرد. فغانی محبوبیت بیشتر پوتین در کنارحمایت حزب روسیه واحد از وی را عامل ایجاد توازن قدرت بین این دونفر دانست.



محسن فغانی، تغییردوباره ساختار نهادهای سیاسی در روسیه را بعید ندانست و افزود: پوتین دردوره های قبل وزارتخانه های اصلی روسیه را دراختیارریاست جمهوری قرار داد و وزارتخانه های اقتصادی را زیر نظر نخست وزیری برد واکنون این احتمال وجود دارد که دوباره وزارتخانه های اصلی مثل وزارت دفاع، اطلاعات و امور خارجه زیرمجموعه نخست وزیری شوند.

وی، با اشاره به اینکه مدودوف اعلام کرده است که تا ماه می سال جاری ساختار جدید دولت روسیه را همراه پوتین ایجاد خواهند کرد، بروزاختلاف میان این دو را برای آینده روسیه بسیار مشکل ساز ارزیابی کرد.

این کارشناس مسائل روسیه، اقبال عمومی به پوتین را بسیار بالا دانست و حفظ ننایج انتخاباتی را از افتخارات وی برشمرد و افزود: پوتین با کسب 73 درصد از آراء انتخاب شد و اکنون کسی که وی معرفی کرده است هم پس از چهار سال با کسب 70 درصد از آراء رئیس جمهور این کشورشد.