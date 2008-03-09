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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۸

ناتو عضویت گرجستان در این سازمان را بررسی می کند

منابع خبری اعلام کردند که وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پبمان آتلانتیک شمالی(ناتو) آمادگی گرجستان برای الحاق به این سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "جیمز آپاسورای" گفت: در نشست 6 مارس در بروکسل وزرای خارجه ناتو عضویت گرجستان و اوکراین در این سازمان را مورد بررسی قرار خواهند داد.

وی گفت:"این بررسی، اولین مذاکره رسمی در خصوص درخواست تفلیس و کی یف برای عضویت در ناتو پس از نامه رسمی این دو کشور به این سازمان خواهد بود".

گفتنی است که گسترش ناتو به شرق و به مرزهای روسیه موضوعی است که مسکو به شدت مخالفت خود را با آن اعلام کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آخرین موضع گیری خود در این ارتباط به این دو کشور هشدار داده است.

این بررسی در حالی است که پیشتر درهمین ارتباط دیمیتری روگوزین نماینده مسکو در شورای ناتو- روسیه گفته بود که به هیچ وجه عضویت اوکراین و گرجستان در دستور کار ناتو قرار ندارد.

روگوزین اعلام کر که ناتو در حال حاضر در حال بررسی پذیرش تنها یک کشور است که این کشور کرواسی است.

وی گفت : همکاران من درباره پذیرش مقدونیه و آلبانی تردید دارند و هرگز گفتگو و بحثی درباره پذیرش اوکراین و گرجستان انجام نشده است.

کد مطلب 651823

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