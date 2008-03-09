داور گل سالم پاس را به اشتباه مردود اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبری پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل پرسپولیس تهران، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: داورگل صددرصد سالم تیم ما را ندید. توپی که من از نقطه پنالتی زدم از روی خط دروازه گذشت و داور نباید روی حرکت دوم من در مورد صحیح یا مردود بدون گل تصمیم گیری می کرد.

وی در خصوص اعتراض خود و دیگر بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان به عملکرد تیم داور گفت: توپ من گل شده بود. می دانستم ضربه سری که به سمت دروازه پرسپولیس زدم گل نبود. اعتراض ما به خاطر گلی بود که به درستی زده بودم اما داور آن را ندیده بود.

کاپیتان تیم فوتبال پاس همدان که تک گل تیمش را در این بازی به ثمر رسانده بود، افزود: روی یک حرکت تیمی توانستم دروازه پرسپولیس را بازکنم، البته قبل از این گل شانس دیگری هم به دست آوردم که اگر به ثمر می رسید، پرسپولس فرصت جبران پیدا نمی کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: در حالی که استحقاق رسیدن به پیروزی را داشتیم به راحتی روی اشتباه داور فقط یک امتیاز به دست آوردیم و تلاش و زحمت بازیکنان به نتیجه نرسید.