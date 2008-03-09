داور به اشتباه گل ما را مردود اعلام کرد / باید بیشتر از یک گل به پرسپولیس می زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وینکو بگوویچ که پس از تساوی عصر امروز تیمش برابر پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: در نیمه اول ما به طور کامل مسلط به بازی بودیم و علاوه بر یک گلی که وارد دروازه حریف کردیم باید حداقل دو گل دیگر می زدیم اما بازیکنانم در زدن ضربات آخر کم دقت بودند.

بگوویچ ادامه داد: هر چند در نیمه دوم پرسپولیس برتر از ما بود و تیم پاس ناخودآگاه عقب کشید اما بازهم معتقدم که ما شایسته پیروزی بودیم و باید با کسب سه امتیاز این دیدار را به پایان می رساندیم.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با انتقاد از عملکرد داور این دیدار گفت: در صحنه پنالتی شک ندارم که توپ از خط دروازه عبور کرد اما داور به اشتباه این گل را مردود دانست. ما باید پیروز این دیدار می شدیم اما متاسفانه برخی اشتباهات این شانس بزرگ را از ما گرفت.

بگوویچ با تقدیر از بازی خوب شاگردانش گفت: تیم پاس به روزهای خوبش در نیم فصل اول بر می گردد و مطمئن باشید در دیدارهای آینده بهتر از این عمل خواهیم کرد.