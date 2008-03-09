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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۵

نشست "جایگاه و منزلت زن مسلمان" در چین برگزار شد

نشست "جایگاه و منزلت زن مسلمان"با حضور بانوان ایرانی و چینی در سفارت کشورمان در چین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست یک روزه با حضور خانم" لیو جی می "،  خانم "خه چیو جو"خبرنگار مجله زنان  و حدود پنجاه نفر از زنان فرهیخته مسلمان چینی اعم از شاعر، نویسنده، محقق و ایران‌شناس، جایگاه و منزلت زن مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خانم" لیو جی می"در این نشست با شکرگزاری به درگاه خداوند که به وی توفیق داد تا کشور زیبای ایران را از نزدیک ببیند گفت: آنچه در ایران دیدم صفا و صلح و صمیمیت و زیبایی بود.

وی افزود: به برکت  اسلام، ما اعضای یک خانواده بزرگ هستیم . به برکت اسلام، ما همه دارای یک دل پر از حرارت ، صمیمیت و عشق هستیم. این جهان به علت اسلام بسیار زیبا است.

کد مطلب 651827

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