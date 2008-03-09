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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

نمایشگاه "رخت‌ها" در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود

نمایشگاه "رخت‌ها" با هدف ارتقاء نساجی سنتی و زنده نگه داشتن هنرهای زریبافی، ابریشم‌بافی و جاجیم‌بافی از 22 تا 27 اسفندماه در کاخ موزه سعدآباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه آثار آزاده یاسمن نبی‌زاده ساعت 17 تا 20 چهارشنبه 22 اسفند خواهد بود. برگزاری 10 نمایشگاه گروهی و انفرادی از جمله فعالیت‌های این هنرمند به شمار می‌آید که تاکنون در کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد، فرهنگسرای نیاوران، گالری هفت ثمر و ... نمایشگاه برپا کرده است.

نشست مطبوعاتی نمایشگاه "رخت‌ها" نیز ساعت 30/9 صبح روز 21 اسفندماه در سالن سینمای کاخ ملت مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد برگزار خواهد شد. کاخ ملت موزه سعدآباد در خیابان ولی عصر (عج)، انتهای خیابان سرلشکر فلاحی (زعفرانیه)، خیابان شهید کمال طاهری قرار دارد.

کد مطلب 651830

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