سهمیه بندی بنزین گامی به پیش است / برای معضل بیکاری نسخه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست مطبوعاتی کاندیداهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان که عصر امروز در این ستاد برگزار شد ، حجت الاسلام مجید انصاری کاندیدای مورد حمایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اظهارات اخیر کروبی در این باره که در دولت اصلاحات برخی نسبت به ارکان اسلامی نظام رویکرد تخریبی داشتند، اظهارداشت: بعید می دانم آقای کروبی چنین سخنانی را گفته باشد اما گاهی در مطبوعات مواردی که خلاف واقع است انعکاس داده می شود.

در ادامه محمد صدر در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر یکی ازافراد خارج نشین گفت: در جریان اظهارات امیر احمدی نیستم اما اگرگفته باشد ایران هیچ برگ برنده ای را به جورج بوش نخواهد داد این کلام اشتباه نیست زیرا دولت بوش یک دولت افراطی است و نمی توان با چنین دولتی وارد مذاکره شد.

وی درباره سیاست خارجی اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: سیاست خارجی جبهه اصلاحات تعریف شده است و ما بدنبال اعتماد سازی و بازگشت به اصول تنش زدایی هستیم.

صدر ادامه داد: به دلیل همین موضع اصلاح طلبان بود که آمریکا مجبور شد حتی از موضع نظامی خود علیه ایران کناره گیری کند .

بهزاد قره یاضی یکی دیگر از 30 کاندیدای ائتلاف ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران در پاسخ به این سئوال که آیا انتخابات مجلس یک تست برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است، گفت: این انتخابات به مانند هر انتخابات دیگری پیامهای خاص خود را خواهد داشت و این پیامها می تواند توسط سیاستمداران برای فعالیت های آتی، برنامه ریزی ها و کسب آمادگی های آینده که از جمله این موارد می تواند انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد، مورد استفاده قرار بگیرد.

خبرنگاری پرسید برای رعایت حقوق شهروندی اصلاح طلبان چه برنامه ای در مجلس هشتم دارند که نیره اعظم خوش خلق سیما یکی دیگر از کاندیداهای مورد حمایت این ستاد تصریح کرد: یکی ازموارد حقوق شهروندی حضورمردم درتصمیم گیری هاست. وی افزود: آزادی های مردم باید در چارچوب قانون اساسی رعایت شود.

در ادامه بهزاد قره یاضی در پاسخ به این سئوال که برای کنترل گرانی چه خواهید کرد گفت : تورم و گرانی مردم را رنج می دهد و این موضوع درصدرشعارهای اصلاح طلبان واصولگرایان قرارگرفته است اما تصور ما این است که افراد به جای شعار حل معضل گرانی باید پاسخگوی علل آن باشند.

این کاندیدای مورد حمایت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تصریح کرد: برای کاهش تورم و حل معضل بیکاری نسخه مناسبی داریم و ما معتقدیم باید تولید و کارآمدی را افزایش دهیم.

خبرنگاری درباره حل مشکل بنزین و برنامه ائتلاف اصلاح طلبان در این باره پرسید که اسحاق جهانگیری اظهار داشت: یارانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و باید در این رابطه تصمیم گیری کنیم. وی افزود: سهمیه بندی بنزین یک روش منقرض در دنیا است و از سوی دیگر ما نمی توانیم مطابق با قیمت های جهانی قیمت بنزین را مشخص کنیم، لذا این موضوع کمی پیچیده است.

این فعال سیاسی در عین حال خاطرنشان کرد: سهمیه بندی بنزین نسبت به گذشته یک گام به پیش و تا اندازه ای قابل قبول است اما در اجرای آن کمی بد عمل شده است.