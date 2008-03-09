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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۹

کتاب "اعجاز زن در اسلام" منتشر شد

انتشارات "هادیتک" در آلمان برای نخستین بار اقدام به چاپ کتابی در باره "جایگاه زن در اسلام" کرده که با استقبال بسیاری روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که اثر "فاطمه اوزُگوس" و "مهربان اوزُگوس" است ، در 142 صفحه در فوریه سال 2008 چاپ و منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه کوتاه این کتاب آمده است: بسیاری از گفتگوها در بارۀ "زن در اسلام" به دلیل پیش‌داوریها و دیدگاههای حقوقی مذهبی محکوم می‌شوند. جاذبه حقیقی اسلام را نه تنها ما نویسندگان کتاب فوق بلکه بسیار افراد دیگر درست درک می‌کنند و طرح این جاذبه در مناظرات عمومی به کناری گذاشته می‌شود. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تمام مناظرات، افکار و دلایل در باره موضوع "اعجاز ـ زن در اسلام"  را جمع آوری کرده و به صورت کتابی ارائه دهیم. 

کد مطلب 651836

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