کتاب "اعجاز زن در اسلام" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که اثر "فاطمه اوزُگوس" و "مهربان اوزُگوس" است ، در 142 صفحه در فوریه سال 2008 چاپ و منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه کوتاه این کتاب آمده است: بسیاری از گفتگوها در بارۀ "زن در اسلام" به دلیل پیش‌داوریها و دیدگاههای حقوقی مذهبی محکوم می‌شوند. جاذبه حقیقی اسلام را نه تنها ما نویسندگان کتاب فوق بلکه بسیار افراد دیگر درست درک می‌کنند و طرح این جاذبه در مناظرات عمومی به کناری گذاشته می‌شود. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تمام مناظرات، افکار و دلایل در باره موضوع "اعجاز ـ زن در اسلام" را جمع آوری کرده و به صورت کتابی ارائه دهیم.