اجرای "پای پیاده" به تعویق افتاد

دانشور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نمایش "پای پیاده" بر اساس متن اسلاومیر مرژوک قرار بود اواخر بهار 87 در تالار سایه تئاتر شهر روی صحنه برود، اما چون درگیر ساخت یک فیلم تلویزیونی شده‌ایم باید زمان اجرای آن را به شهریور سال آینده منتقل کنیم."

این کارگردان درباره ساخت فیلم خود افزود: "این اثر که "آتش در قداره" نام دارد بر اساس متن منصور براهیمی به تهیه‌کنندگی مجتبی راعی و سفارش شبکه چهار سیما تولید می‌شود. داستان فیلم بر اساس عناصر قصه "داش آکل" شکل گرفته، اما نگاهی جدید به متن و شرایط شکل‌گیری داستان وجود دارد."

"آتش در قداره" درباره فوت پدر یک خانواده است که اداره امور خانواده را به داش آکل می‌سپرد. اما کم کم میان دختر خانواده و داش آکل انس و الفتی ایجاد می‌شود. تاکنون حضور محمود پاک‌نیت و پرویز فلاحی‌پور در نقش‌های اصلی قطعی شده و امان رحیمی، رضا امامی، حسن متین، قدرت‌الله صالحی و مسعود هندیانی دیگر بازیگران هستند. شیوا رشیدیان نیز طراح لباس است.

"پای پیاده" داستان تعدادی لهستانی است که بعد از اتمام جنگ دوم جهانی قصد رفتن به میهن خود را دارند. آنها در انتظار قطار هستند، ولی قطار نمی‌آید. در این نمایش که کاری از گروه سینما تئاتر آئین است، پرویز فدایی‌پور، امان رحیمی، رضا امامی، مینو زاهدی، اکبر احمدی، محمود هندیانی، نسیم ادبی، سینا رازانی و کاظم هژیر آزاد بازی می‌کنند.