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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۳

/لیگ برتر هندبال/

تکلیف تیم های صدرنشین و قعرنشین فردا مشخص می شود

تکلیف تیم های صدرنشین و قعرنشین فردا مشخص می شود

هفته هفدهم لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور فردا سه شنبه با انجام 5 دیدار در شهرهای یزد، اراک، کرمان و اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری این هفته از دیدارها تکلیف تیم های صدرنشین و قعرنشین لیگ تقریبا مشخص خواهد شد. تا پایان رقابتهای هفته شانزدهم تیم فولاد سپاهان در صدر جدول ایستاده است. تیم پارس جنوبی دوم و صنعت مس کرمان نیز سوم است.

در این هفته تیم تربیت یزد میزبان تیم قعر جدولی کارگران کرمانشاه است.هپکو اراک در شهر خود با تیم تربیت بدنی بهبهان مسابقه می دهد. تیم پارس جنوبی این هفته میهمان تیم شهرداری کرمان خواهد بود. 

تیم فولاد نوین سپاهان اصفهان فردا با صنعت مس کرمان روبرو می شود. فولاد مبارکه سپاهان اصفهان صدرنشین لیگ هم با داشتن 29 امتیاز تقریبا قهرمانی خود را در لیگ مسجل کرده و قرار است فردا یک ساعت زودتر از رقبا با تیم دانشگاه آزاد تهران در شهر اصفهان مسابقه دهد.

تمامی رقابتهای هفته هفدهم لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور فردا راس ساعت 16 و تنها دو بازی شهر اصفهان به دلیل میزبانی دو تیم همشهری در سالن هندبال این شهر در ساعت 15 و 17 برگزار خواهد شد.

بیستمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در بخش مردان 26 اسفندماه با برگزاری هفته هجدهم به کار خود پایان خواهد داد. 

کد مطلب 651845

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