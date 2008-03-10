جعفری نیا در گفتگو با مهر : استفاده از ترجمه واحد قرآن امکانپذیر نیست

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 15 سال اخیر ترجمه های مختلفی از قرآن کریم ارائه شده که برخی از آنها واقعا عالمانه است.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی معتقدند که قرآن قابل ترجمه نیست و با توجه به لطایف و ظرافتهایی که دارد امکان ندارد به زبان دیگری ترجمه شود، به ویژه با داشتن آرایه های ادبی، محسنات بدیعی و معارفی که خاص قرآن است و ادبیات منحصر به فرد، آنچه که ارائه می شود شبحی از قرآن است بنابراین هر قدر مترجم در ترجمه قرآن توانا باشد باز هم نمی توان آن را ترجمه کرد.

حجت الاسلام جعفری نیا با اشاره به اینکه نمی توان از ترجمه قرآن صرف نظر کرد، یادآور شد: الهی قمشه ای نخستین کسی بود که ترجمه آزاد نوشت، چرا که پیش از این ترجمه ها لفظ به لفظ بود. از این رو ترجمه الهی قمشه ای از مقبولیت خاصی برخوردار است، اگر چه دارای اشکالاتی نیز هست اما اخیرا ویرایشهایی بر روی آن انجام شده که تقریبا این اشکالها را برطرف کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ترجمه رسمی در سطح کشور وجود ندارد، افزود: ترجمه های بسیاری موجود است که از آنها استفاده می شود و ترجمه الهی قمشه ای نیز به علت اینکه نخستین ترجمه آزاد است، دارای اهمیت می باشد .

این نویسنده در ادامه گفت: نمی توان ترجمه رسمی در کشور ارائه داد، زیرا باید راه برای تمام استعدادها باز باشد تا شکوفا شوند و از آنجایی که بر اساس تفسیر قرآن ترجمه می شود و چون تفسیرهای گوناگونی وجود دارد، ترجمه یکی از آیات عظام نمی تواند به عنوان ترجمه رسمی انتخاب شود که این امر نه ممکن است و نه مفید.