367 روستای آذربایجان غربی ریشه کنی بی سوادی را جشن می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کاظم علی نژاد، صبح امروز در جلسه ستاد راهبردی نهضت سواد آموزی افزود: نرخ باسوادی در گروه سنی بین 10 تا 29 سال استان 93 درصد است و طبق برنامه چهارم توسعه، بی سوادان در این گروه سنی باید آموزشهای لازم را فرا بگیرند.

وی ادامه داد: در طول سال جاری، 35 هزار نفر از جمعیت بی سواد بین 10 تا 29 سال استان در دوره های مقدماتی شرکت کرده اند.

علی نژاد اظهار داشت: هم اکنون در 191 روستای استان جشن ریشه کنی بی سوادی برگزار شده و پیش بینی می شود سال آینده در 367 روستا نیز این جشن برگزار شود.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود در سال آینده 111 هزار نفر تحت پوشش فعالیتهای نهضت سواد آموزی این استان قرار گیرند.

علی نژاد یادآور شد: برای کاهش نرخ بی سوادی در بین زنان روستایی و جمعیت عشایری استان، برنامه های ویژه ای در دست اقدام است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب و فرهنگ سازی درصد با سوادی در استان افزایش یابد.

رحیم قربانی بیان داشت: هدف نهضت سواد آموزی باید راغب کردن زنان روستایی و جمعیت عشایری استان به سواد آموزی و تحصیل باشد.

وی با اشاره به اینکه رتبه استان از نظر با سوادی باید در سطح کشور افزایش یابد، اظهار داشت: با ظرفیت سازی، تامین فضای آموزشی و آموزشیاران مجرب، می توان درصد بی سوادی را در سطح استان در مدت زمان کمی کاهش داد.

قربانی با تاکید بر اینکه باید در راستای شناسایی جمعیت بی سواد استان طرحهای پژوهشی انجام شود یادآور شد: هر چه آمار واقعی تر باشد به همان میزان برنامه ریزی ها نیز دقیق تر خواهد بود.

وی همچنین پرداخت به موقع مطالبات معوقه آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه مصوب شد مبلغ 50 میلیون ریال جهت اجرای طرح پژوهش بررسی مشکلات جذب و نگهداری سواد آموزان از محل اعتبارات مدیریت و برنامه ریزی استان به سازمان نهضت سواد آموزی استان تخصیص و در سال 87 اجرا می شود.

تخصیص 50 میلیون ریال جهت تهیه و تولید چهار عنوان کتاب ساده نویسی شده در زمینه آموزش مداوم از اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استان به نهضت سواد آموزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد در اجرای طرح شتاب بخشیدن به روند سواد آموزی توسط نهضت سواد آموزی، مبلغ هشت میلیارد و 437 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در سال 87 به نهضت سواد آموزی تخصیص یابد.