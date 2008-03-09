به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه تهران - ری- اسلامشهر - شمیرانات در اطلاعیه ای اعلام کرد در اجرای ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به محدودیت زمانی تراکم کاری و تعدد نامزدهای انتخاباتی در تهران بزرگ ، آن دسته از داوطلبان این حوزه انتخابیه که مایل هستند از حضور نماینده کاندیدا در روز اخذ رای طبق مفاد قانون فوق الاشاره بهره مند شوند می توانند تا پایان روز سه شنبه مورخه 21/12/86 نسبت به معرفی نماینده خود به هیئت نظارت بر انتخابات تهران - ری - اسلامشهر - و شمیرانات اقدام نمایند.

دراین اطلاعیه اعلام شده است که ارائه معرفی نامه رسمی از ناحیه شخص کاندیدا برای هر یک از نمایندگان منفردا الزامی است.

همچنین تاکید شده است معرفی نامه از سوی احزاب و گروهها با توجه صدر ماده 55 فوق الاشاره ، پذیرفته نیست.

هیئت نظارت بر انتخابات دردست داشتن یک سری کپی از شناسنامه یا کارت ملی برای هر یک از نمایندگان نامزدها الزامی خوانده و اعلام کرده است : نمایندگان نامزدها باید تا پایان وقت مقرر به دفتر هیئت نظارت و بازرسی بر انتخابات تهران بزرگ به نشانی: تهران - خیابان شهید بهشتی- خیابان سرافراز - کوچه پنجم - پلاک 12 مراجعه نمایند.