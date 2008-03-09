  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۲۱:۰۱

عصر امروز صورت گرفت؛

دستگیری یکی از رهبران شیعه در کویت به بهانه شرکت در مجلس شهید عماد مغنیه

دستگیری یکی از رهبران شیعه در کویت به بهانه شرکت در مجلس شهید عماد مغنیه

دولت کویت در یک اقدام تحریک آمیز شیخ حسین المعتوق دبیر کل جبهه اسلامی ملی، امام جمعه و خطیب مسجد امام حسین(ع) کویت را دستگیر کرد.

یک منبع مطلع در کویت در تماسی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دستگیری شیخ حسین المعتوق  به بهانه شرکت وی در مجلس بزرگداشت شهید عماد مغنیه یکی از رهبران حزب الله لبنان، صورت گرفت.

شیخ حسین المعتوق  اخیرا در خطبه های نماز جمعه مسجد امام حسین(ع) کویت به شدت نسبت به رفتار خشونت آمیز دولت کویت با شیعیان این کشور انتقاد کرد.

وی گفت: چنانچه دولت کویت رفتار تبعیض آمیز خود را نسبت به شیعیان این کشور تغییر ندهد از شیعیان خواهد خواست تا دست به راهپیمایی اعتراض آمیزی بزنند.

شیخ حسین المعتوق  دو هفته پیش به همراه چند تن از شخصیت های برجسته شیعه کویت در پی شرکت در مجلس بزرگداشت شهید عماد مغنیه به سازمان امنیت کویت فرا خوانده شده بود.

 

کد مطلب 651855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها