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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۵۶

/ هفته بیست و هفتم سری آ /

پیروزی رم در زمین ناپولی / میلان برد، فیورنتینا شکست خورد

پیروزی رم در زمین ناپولی / میلان برد، فیورنتینا شکست خورد

تیم های فوتبال رم، میلان و لاتزیو هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ را با پیروزی پشت سر گذاشتند اما فیورنتینا در زمین سیه نا تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و هفتم رقابت های سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 7 بازی همزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رم در زمین ناپولی موفق شد با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی دست یابد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که ورزشگاه سن پائولو برگزار شد، پروتا (2) و توتی(49- پنالتی) برای تیم فوتبال رم گلزنی کردند تا این تیم با کسب سه امتیاز این مسابقه همچنان فاصله شش امتیازی خود را با اینتر صدرنشین حفظ کند.

در سایر بازی های امشب نتایج زیر بدست آمد:
* تورینو یک - آتالانتا صفر
* سیه نا یک - فیورنتینا صفر
* پارما یک - سامپدوریا 2
* لاتزیو 2 - لیورنو صفر
* امپولی یک - میلان 3
* کاتانیا 2 - کالیاری یک

در آخرین دیدار از هفته بیست و هفتم رقابتهای سری آ ایتالیا از ساعتی دیگر تیم های جنوآ و یوونتوس برابر هم به میدان می روند.

جدول رده بندی:
1- اینتر 64 امتیاز
2- رم 58 امتیاز
3- یوونتوس 48 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- فیورنتینا 47 امتیاز
...........................
18- امپولی 25 امتیاز
19- رجینا 22 امتیاز
20- کالیاری 21 امتیاز

کد مطلب 651856

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