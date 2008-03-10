عبور از یک باند پل میانگذر دریاچه ارومیه نیمه اول سال آینده محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، صبح امروز در جریان بازدید از روند اجرای پروژه میانگذر دریاچه ارومیه اظهار داشت: امسال در مجموع 400 میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی در جریان بازید ازقسمتهای مهم احداث پل به ویژه احداث پل قوسی، نحوه بتن ریزی و قالب بندی عرشه افزود: روند اجرای پروژه میانگذر دریاچه ارومیه علی رغم سختی کار با سرعت و دقت مناسبی در حال اجراست.

قربانی با اشاره به اینکه هیچ گونه مشکلی از بابت پرداخت اعتبار برای این طرح وجود ندارد، عنوان کرد: علاوه بر اعتبارات ملی، 250 میلیارد ریال نیز از محل تبصره 13، اعتبارات توازن منطقه ای استان و تسهیلات بانکی برای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح، برای این پروژه تخصیص داده شده است.

نماینده مجری طرح میانگذر شهید کلانتری ارومیه نیز در جریان این بازدید بیان داشت: اجرای این طرح با 76 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش بینی می شود عبور از یک باند این پل به زودی محقق شود.

علی اصغر ضمیری ادامه داد: عملیات احداث پل قوسی به اتمام رسیده و در چند روز آینده عملیات حمل و نصب آن بر روی پلهای بتنی آغاز می شود.

این پل در مسیر بزرگراه شهید کلانتری ارومیه - تبریز و بر روی دریاچه ارومیه قرار گرفته که با بهره برداری از آن، فاصله میان شهرهای ارومیه و تبریز بیش از 100 کیلومتر کاهش خواهد یافت.

پل میانگذر دریاچه ارومیه، دارای دو باند رفت و برگشت هر کدام به طول 10 متر، دو مسیر پیاده و یک مسیر عبور خط آهن است که یکی از بزرگترین طرحهای پل سازی در کشور محسوب می شود.

این پل یک هزار و 500 متر طول دارد و دارای 20 دهنه 70 متری و یک دهنه 100 متری است که دهنه 100 متری آن برای عبور و مرور کشتی ها طراحی شده است.

بر اساس اعلام مسئولان استانی، یک باند پل میانگذر دریاچه ارومیه با آغاز سال جدید باید به بهره برداری می رسید که با تاخیر به سه ماهه سال آینده موکول شد.