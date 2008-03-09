تصمیم ابومازن برای از سرگیری مذاکرات سازش همراهی با جنایتکاران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سامی ابو زهری سخنگوی حماس در سخنان مطبوعاتی خود در شهر غزه گفت: سخن از برگزاری نشست سه جانبه تشکیلات خودگردان، آمریکا و رژیم اسرائیل در واقع تلاش واشنگتن و این رژیم برای تضمین تشدید سیاست سرکوب دستگاههای امنیتی تشکیلات خودگردان علیه نیروهای مقاومت در کرانه باختری بویژه اعضای حماس بعد از عملیات شهادت طلبانه قدس است.

وی با تاکید برمخالفت حماس با ادامه مذاکرات سران تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی گفت: ما مشارکت در این مذاکرات را جنایتی می دانیم که کمتر از جنایت اشغالگران نیست.

ابوزهری از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا این مذاکرات را که به زیان مسئله فلسطین و طرح مقاومت است، متوقف کند.

سخنگوی حماس گفت: جای بسی شگفتی است که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان بعد از شهید شدن شمار زیادی از مردم فلسطین بویژه غیرنظامیان و کودکان وارد مذاکره با رژیم اسرائیل می شود درحالی که از دیدار با حماس و گفتگو با این جنبش خودداری می نمایند.



وی همچنین ماهیت برنامه تشکیلات خودگردان را مغایر با مقاومت و پایبندی به اصول و مبانی ثابت ملت فلسطین دانست.

صائب عریقات مذاکره کننده ارتش تشکیلات خودگردان پیشتراعلام کرد که نشست سه جانبه ای میان تشکیلات خودگردان، آمریکا و رژیم اسرائیل پنجشنبه هفته جاری برای بحث و گفتگو درباره اقدامات انجام شده درچارچوب اجرای مرحله اول طرح صلح نقشه راه برگزار خواهد شد.