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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۴۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز پایانی مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال و پیگیری مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیستم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با دوم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2008 میلادی.

-هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:
* پگاه گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی

- در دومین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی کشور عصر امروز دیدار زیر برگزار می شود:
برق شیراز - شاهین بودشهر، ورزشگاه حافظیه شیراز

- دومین روز از یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ماهشهر پیگیری می شود:
*  الاهلی یمن - صبا باتری تهران - ساعت 14
* هیلای عراق - الریاضی لبنان - ساعت 16
* پتروشیمی بندرامام - ارتودکس اردن - ساعت 18
* الاتحاد سوریه - زین اردن - ساعت 20

 

کد مطلب 651869

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