تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیستم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با دوم ربیع الاول سال 1429 هجری قمری و برابر است با دهم مارس سال 2008 میلادی.

-هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* پگاه گیلان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

داور: محمد حسین اسدی، کمکها: بهرام نقوی و بهرام کیانی

- در دومین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی کشور عصر امروز دیدار زیر برگزار می شود:

برق شیراز - شاهین بودشهر، ورزشگاه حافظیه شیراز

- دومین روز از یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ماهشهر پیگیری می شود:

* الاهلی یمن - صبا باتری تهران - ساعت 14

* هیلای عراق - الریاضی لبنان - ساعت 16

* پتروشیمی بندرامام - ارتودکس اردن - ساعت 18

* الاتحاد سوریه - زین اردن - ساعت 20