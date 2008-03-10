کمبود سیمان مهمترین مشکل احداث راه یاسوج به بابامیدان است

علی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با بیان اینکه حداقل 50 هزار تن سیمان برای این مسیر نیاز است، اظهار داشت: با توجه به مساعد شدن شرایط آب هوایی، فعالیت کاری نیز در این مسیر بیشتر خواهد شد و چنانچه سیمان به اندازه کافی فراهم شود، مشکلی نخواهیم داشت.

وی بیان داشت: جاده در دست احداث با 47 کیلومتر مسافت که 35 کیلومتر آن سه بانده است، باعث کوتاهتر شدن مسیر جنوب به شمال می شود.

محمدیان عنوان کرد: جاده یاسوج - بابامیدان یکی از مسیرهای مهم کشور در راستای کاهش بار ترافیکی استانهای جنوبی به دیگر نقاط کشور است و با راه اندازی این مسیر، علاوه بر افزایش ظرفیت حمل و نقل، کاهش تصادفات و کم کردن مسافت، تاثیر به سزایی در تردد و بار ترافیکی حمل و نقل این استان و کشور دارد .

وی یادآور شد: تلاش بر این است تا پایان سال 87 این مسیر مورد بهره برداری قرار گیرد.